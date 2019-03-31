【大專籃球】與珠海戰至最後一刻　城大膺大專雙料冠軍

兩隊都打着重返榮耀的旗號，沿路披荊斬棘打入決賽，今日（3月31日）大專盃男子組由珠海學院對上城市大學，雖然以甲一四子為重心的珠海缺少內線大將鄧志恒，但「三缺一」之下仍打出一場好波，戰至最後一分鐘城大以73：68小勝球海。 除了看到城大全取成龍盃和大專盃冠軍，也看到珠海四子以外球員的進步和躍進。

珠海內線重心鄧志恒因傷缺陣，防守和進攻上都缺一大支柱，皆因城大內外都有得分點，令球隊在陣地聯防上兩邊難以兼顧。

其中城大的Kovac Veljko首節4分鐘轟入8分，打出14：4的攻勢，但珠海從後追趕，黎梓健射入兩球三分收窄分差，但遇上城大全民皆兵，有點難以招架，首節以14：24落後。

城大自陳兆榮畢業之後一直都無緣獎盃，今年再入修頓即成大專「雙料冠軍」。（李澤彤攝）

珠海雖敗猶榮，除了三子打出身價，更見其他球員的進步和球隊的磨合，期待下季的捲土重來。（李澤彤攝）

雖然珠海場上三大主力個人能力超班，但城大有何俊杰鎮守難以直剷籃下，特別葉俊傑持球屢屢碰壁。珠海轉向三分開火，但籃板被城大包辦未能策動第二波攻勢，比數亦保持10分的差距。

城大點點開花，蔡鴻興中距離頻頻得手，雖然葉俊傑三分得手但珠海半場仍以31：41落後。

蘇尚瀛打出身價，個人轟入24分帶領珠海一度反超前城大，但最後仍無緣冠軍。（李澤彤攝）

黎梓健三分再命中，珠海乘勢打出一個7：2的攻勢比數追至40：43，蘇尚瀛連取5分，再憑鍾俊昇兩罰全入在第三節尾段反超56：54。

葉俊傑今場攻入13分，更交出多個精彩的「No Look Pass」和助攻，讓人眼前一亮。（李澤彤攝）

比數緊咬，戰至第四節每一球都是關鍵，城大的葉耀邦卻在這個時候犯下個人第四犯，珠海外投手感炙熱，葉俊傑再射入「LongTwo」。

比數愈緊，場邊的打氣聲愈大，珠海校友手持白色打氣棒落力打氣，珠海的士氣從低沉到被他們喚醒起來。持續膠着的戰況進入最後一分鐘，陳怡富剷籃並博得「And-1」拿下重要的3分。城大擁有控球權即拉慢節奏，拖到最後18秒迫使珠海出動犯規戰術，最後城大以73：68擊退珠海。

城大後備席上的球員一窩蜂衝出場，那一刻對城大所有人來說就是永恒。（李澤彤攝）

完場播起「We Are The Champions」，城大後備席上的球員一窩蜂衝出場，那一刻對蔡鴻興來說就是永恒。

再不會有多一個大專，對將要畢業的他來說，一切再難過再辛苦的都在這喜悅中完結。「能以最後一個冠軍來做終結是很圓滿的一件事。」他笑說，「這個冠軍意義在於總結和報答。」

蔡鴻興笑言完場前十多秒自己差一點忍不住落淚，那一刻閃過了這幾年的所有畫面。（李澤彤攝）

他一下子憶起去年溜走的機會：「去年四強對浸大，我很記得，因為最後一球是從我手上失誤的，那一球以後就完場了。」

三年來在城大從四強不入到冠軍，他心中一直惦記住這刻骨銘心的一球。「這幾年很努力，中途有幾次都錯過了機會，那一球好像是掉了一些東西，這一次終於可以拿回來。」特別是上場四強又是對浸大，從人家的主場復仇成功，這個最後一年值得了。

大專盃男子組決賽圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

說着說着，他眼眶紅了起來，「完場前十多秒差一點忍不住落淚，那一刻閃過了這幾年的所有畫面。」

「哭了嗎？」我問。

「沒有，眼淚又收回去了，因為他們都衝出來不是那個氛圍了。」

怎麼聽起來像是人生的走馬燈，不過當知道一切都完結，心裏也自己替他做了一條精華片段。

「這幾年，我不是說是什麼很強的球員，但一直都很努力的做好自己。」大專畢業就像要跟青春揮別，電影《那些年，我們一起追的女孩》中有一句：「人生本來有很多事都是徒勞無功」，但蔡鴻興打破這一句的消極，努力過後，即使沒有這個冠軍，他還是會記掛用盡奶力只為這一場的自己。