【大專籃球】理大驚險創出二連霸　浸大打出水準憾負

大專盃今日（3月31日）拉開戰幔，賽事由女子組打頭陣由去屆冠軍理工大學迎戰浸會大學。浸大繼2016年不敵中文大學居亞後今年再殺入修頓場上，兩隊合演一種緊張刺激的賽事，理大最終以72：67勝出，成就首個二連霸。

對於一年都未必有一次機會打的修頓，兩隊都顯得有點手緊，開局理大先打出5：0攻勢，但浸大隨後以其人之道還其人之身，由文雯和羅卓容帶領攻破理大籃下反超。理大防守集中在外圍，因此禁區成漏洞頻被走「Backdoor」，但暫停後重整軍心，謝亦霖的三分和梁瑋的中距離更是打下強心針，第一節完前憑廖潔盈後轉身上籃得手追平14：14。

浸大繼2016年大專盃後就再沒有打入過修頓，全季僅輸過一場小組賽，而對手正是理大。（李澤彤攝）

理大上半場手緊，換邊後沉寂已久的李祉均挺身而出，保住分差。（李澤彤攝）

理大的投籃時機過於「夾硬」，籃板被浸大包辦以致欠缺第二次進攻機會，追回比數後仍一度處於劣勢。浸大搶到籃板後大打快攻，劉常學和陳梓琪先後得手，鄧凱蓉更射入三分；但理大在暫停後承著對手的失誤和「甩手」又打出一波反擊，趙嘉渝博得「And-1｣ 後再轟入三分。理大續以全場緊迫，但反被劉常學單刀「劏開」博得「And-1｣ ，理大仍以38：30保住優勢。

下半場理大大打全場緊迫，以反擊快攻從後趕上。（李澤彤攝）

理大關鍵時刻開拉距離險勝

比數繼續緊咬，理大嘗試打出多次快攻保持9分差距；上半場沉寂的李祉均再一次在關鍵時刻挺身，三分命中後更突破上籃得手。浸大也沒有輕懈，劉常學快攻博得「And1｣再交出絕妙助攻予羅卓容走「Backdoor」上籃，第三節追至46：51。

劉常學狀態繼續大勇，射入「Long Two」再快攻得手，將比數追至只有3分之差。理大主力繼續發炮但手感似乎沒有改善，反而鄧凱蓉連轟兩球三分，引起全場歡呼；但謝亦霖也不甘示弱轟入三分。但最後三分鐘，劉常學再打出驚人的「And-1｣連帶鄧凱蓉的中距離反超67：66。趙嘉渝兩罰一中再追平，雷淑怡和李祉均先後上籃得手再拉開5分差距，最後順利以72：67擊敗浸大衛冕。

趙嘉渝今場有「打老虎」般神勇，博得「And1｣ 後再轟入三分，為理大臨涯勒馬。（李澤彤攝）

哭了，多驚險的一場決賽，力挽狂瀾的冠軍最讓人激動。（李澤彤攝）

「如果最後一年的最後一篇是寫我，我一定會勁感動！」謝亦霖說。「對，就是你。」我哭笑不得。

從去年前十字韌帶撕裂到今天能在場上轟入三分，個人獨得8分，謝亦霖一路走來不容易；不過這條路不是她一個人走，卻是場上十多人相伴相依。「比起一句『加油』，她們絕對是用心用身陪我走這來。」

劉常學今場表現勇猛，個人獨得17分。（李澤彤攝）

從受傷到手術成功，不是一條橡皮筋重新綁起來就康復，之後的9個月，「她們探病、陪我物理治療，到健身練球，有甚麼要改進的都是她們Back up我，要不是球隊，我不可能這麼快回來。」

鄧凱蓉的三分驚人屢射屢中，個人獨轟15分。（李澤彤攝）

總結大專籃球4年如坐過山車

去年的冠軍，她也穿着球衣，接受着球員介紹走上場，最後一拐一拐的回到板櫈，連贏冠軍都不敢大步跑出去。今年謝亦霖在場上控着球，做回了自己：「上一年雖然都是冠軍，但我卻沒有打，像有我份又沒有我的份，我不會說沒有我，贏冠軍就很失落，但今年確實是最實在的冠軍。」

賽後理大女生相擁一起，這一年來辛苦的事都值得了。（李澤彤攝）

二連霸，兩年都從險中求勝，理大畢業的一群也感圓滿了。（李澤彤攝）

協恩六年，理大四年，她砍釘截鐵的一句：「絕對圓滿！」每天練球的協恩，給了她狀態和很好的基本功，卻沒有了靈魂，跑着跑着沒有了自己；來到理大，謝亦霖重新起步，燃起對籃球的愛火，「總結4年：過山車吧，能在最後一場贏回第一場在成龍盃輸過的球隊，算是到了終點。」