【高級組銀牌】李祉均下半場回魂　偉邦反勝均安復活

女子高級組銀牌賽進入次輪，各敗陣一次的偉邦和均安，勝者將能復活，輸者就被淘汰出局。 未能把握外線優勢的偉邦，不單命中率偏低，內線亦被均安眾將攻陷，防守出現漏洞；但偉邦未有放棄，「停錶」的好處在於半場輸十多分也是有機會追，李祉均下半場再跳出，偉邦最終以52：50反勝均安。

兩隊開局都比較手緊，首節過半偉邦僅以3：2領先，其後均安漸入佳境，陳曉瑩連中兩球三分後將比數拉開。偉邦雖然有雷淑怡和李祉均多次中距離起手，但手感冰冷未有進賬；但莊嘉敏狀態不錯，中距離和三分皆得。

均安內線極有優勢，蘇楚堯屢接應外圍，加上羅凱霖拉出高位射入多球拉開比數。偉邦最大的優點未能發揮，外線的得分點未見燃起火力，直到第二節下半段雷淑怡才轟入三分將比數追至3分差距，換出吳欣潼亦交到功課，但失誤太多半場以30：21落後。

高級組銀牌女子組：上半場偉邦依靠莊嘉敏的得分撐住全隊，下半場才能有機會追分。（張倩儀攝）

高級組銀牌女子組：均安有蘇楚堯不斷闖入內線，更不時打突擊半場領先，但犯規問題成敗陣主因。（張倩儀攝）

偉邦藉均安的失誤，打出多次快攻，雷淑怡完美運新例的三步上籃，引起場外球迷注意；加上上半場表現綁手綁腳的李祉均，第三節中段回魂，快攻得手外「Long Two」亦無難度，得心應手的感覺回來助偉邦在第三節追平43：43，均安的犯規問題漸現，蘇楚堯不知不覺間身負4犯。

高級組銀牌女子組：李祉均半場深知自己表現不好，下半場得以調整過來打出真正的自己。（張倩儀攝）

隨後另一內線主力羅凱霖也錄下4犯，均安防守上避免「落手」，這可能是偉邦剷入的最佳時機；偏偏在搶籃板間，蘇楚堯五犯離場，主力缺一大重心，隊犯也滿。

偉邦保持領先一分，打出流暢的短傳，雖然罰球大多都只二中一，仍在最後一分鐘拉開5分的差距；均安追剩2分，偉邦亦錯失關鍵的一球。在最後20秒，陳曉瑩射失三分，李祉均再博得罰球最後以52：50反勝均安晉級。

高級組銀牌女子組：每一球都有一點猶豫和擔心，反而讓隊友和自己都打不好。（張倩儀攝）

從大專到甲組，球到李祉均的手上，也許大家都會分別感覺安心或驚恐；安心的是隊友，而驚恐的必定是對手。得分能力強，板斧亦多，不論是外圍的三分或中距離，還是突破的速度，無所不曉。

不過從我看來，這個強大的小前鋒最喜歡下半場才醒過來。「熱身不夠，自己不入局又不太敢追攻。」李祉均不好意思的笑說。其實就是惡性循環，不入球，不敢攻； 不進攻，更不會有信心。

高級組銀牌女子組：李祉均也知道自己入局慢，這個問題大概也要着手改善。（張倩儀攝）

「怎麼好像一直在打逆境波？」我問。「對呀！（協恩）畢業後一直都是。」她笑說：「不過甲組的經驗論，就是就算輸十多分，停錶下還是能追，不會因為這樣而覺得自己輸了。」

教練任明敏和陳嘉汶場邊一直在提：「李祉均剷深一點！」彷彿在給她信心，畢竟進攻是她最拿手的事。

「教練一直提 ：『你要調整好，你要進攻，你要狠一點去得分』，但卻讓我有猶豫到底我是否要剷。」終在下半場找回自己的手感，愈打愈順，連帶隊友也一樣：「我是球隊主力得分的人，我不得分隊友就會辛苦很多，她們也會擔心以致大家都發揮不好。」

她瞪我一眼，笑着反問我：「這是（得分）我拿手的事，難度只上場防守嗎？」因為是最重要的負任，必須在40分鐘內盡快調整好，每人的都自己的崗位，而得分就是李祉均的本命。

高級組銀牌女子組：缺席甲組一季的倪碧賢終於復出，腳傷纏擾難免在攻勢上有保留。（張倩儀攝）

偉邦52：50勝均安精彩重溫（按圖放大）

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