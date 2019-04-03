【高級組銀牌】偉邦撼贏安邦出線　徐穎榆：找回定位

落入銀牌賽負方戰的安邦和偉邦，周三（3日）在北河街體育館爭取出線資格。 理工大學在過去的星期日捧下大專冠軍，而多位主力仍然保持最佳狀態，在隊長李祉均獨轟17分的情況下以57：40取下關鍵一勝下仗將會對上均安。

開局安邦有方芷茵多次試射三分，但偉邦的人盯人守得較緊，加上造出多次失誤一度保持落後。李祉均中距離和柯煊琦零度「捕位」，另外吳欣潼一出即交到「功課」，在得分上減輕隊友壓力。第一節以21：10領先。

周敏頻頻剷入但未能從偉邦的防守下順利上籃，但仍能博得罰球。（張倩儀攝）

柯煊琦的零度中距離起手屢命中，今場攻入8分。（張倩儀攝）

換出後周敏多次剷入籃下，雖不能順利得分但博得罰球；安邦進攻得而更多走動，內外配合籃板和起手次數較多。

雖然「漢華孖寶」周敏「Long Two」得手馬丹鳳亦順利「Back Door」但比數仍保持10分差距。

偉邦則先後有吳子筠和徐穎榆三分得手，但其實在黃琪琪在防守施壓下，偉邦起手次數大減，但黃琪琪也在一節間錄下三次個犯，半場以22：34落後。

李祉均剛帶領理大拿下大專冠軍，狀態大勇今場攻下17分。（張倩儀攝）

換邊後偉邦火力攻猛，李祉均轟入三分，眾將在外線發炮之外有黃婉瑩在內線抓下籃板。

安邦起手不及上半場，即使方芷茵三分得手，但其後在外圍都未能找到空位進攻，內線有麥凱琪拉上高位單打但都比較手緊。偉邦尾段節奏較混亂但仍無阻以57：40大比數取下勝利。

吳子筠今場主攻外圍，但起手次數較少。（張倩儀攝）

馬丹鳳多次成功「Back door」利用身高優勢闖入籃下。（張倩儀攝）

徐穎榆剛過了第一個大專賽季，我看她不再像學界時只做一個純控衛，反而積極發掘一個新的自己，回到偉邦也有一點點的突破。「現在我可以做做其他位，2、3、和4號位都可以做，只是未夠純熟。」

深感自己在學界最後一年的命中率太差，執意想要改善，半季過去卻還未能做到心中所想。「以前練5-6天，但現在練4天，自己有加操就在以前練球的時間做一些自己比較弱的地方。」

脫離協恩的懷抱，對自己一直都很高要求的徐穎榆，一直很努力想憑自己能力創出一片天。（張倩儀攝）

徐穎榆剛過了第一個大專賽季，我看她不再像學界時只做一個純控衛，反而積極發掘一個新的自己。（張倩儀攝）

脫離協恩的懷抱，一個對自己一直都很高要求的女生，必然想要憑自己的能力創出一片天，所以徐穎榆一直很努力。

今場獨取14分的她狀態還是不錯，這陣子沒有看到她，一見面就不停數自己有什麼不好、哪裏不夠：「不夠大隻，對手都很高很壯，我很多時候都頂不住，其實不需要頂很久，可能一兩秒都會好很多。」

過去榮耀都是過去的，不夠才是現在最需要面對，大專的第一季以第三名作結，甲組開季徐穎榆又有一個要追趕的目標。「好想在偉邦拿回自己拿不到的東西，可能是信心、獎項，更重要的是大專有時候不知道自己在做什麼，這一季在偉邦要找回自己的定位。」

徐穎榆雖然未能帶領大專球隊中大殺入修頓，甲組開季就能借機會重新調整自己。

期待徐穎榆在新球季繼續發光發亮。（張倩儀攝）

高級組銀牌賽：偉邦對安邦精彩圖輯

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