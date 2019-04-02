【高級組銀牌】均安不敵安青落負方　防守漏洞着手改善

女子高級組銀牌賽勝方戰的今日（4月2日）由安青對上均安，安青大打年青活力以剷籃攻破均安籃下，加上均安內線未能發揮一貫的戰力，最終以54：62敗陣，落入負方。

開局均安打出優勢，但安青隨後力追比數一度領先。由於均安試從內線進攻，但安青內線有陸少蕋和鄭永珊鎮守，黃宝詩難以發揮。安青有盧曉芳坐陣，控場了得，組織的攻勢屢奏效，但陳曉瑩順利頻頻博得罰球，狀態大勇的她上半場助均安從後趕上，三分得手後追至只剩三分之差，但上半場仍以27：29落後。

羅凱琳從台灣歸來，首戰銀牌賽把握力比以往更好。（張倩儀攝）

唐曉蕾的剷籃多次威脅均安內線，令對手聯防瓦解。（張倩儀攝）

換邊後安青繼續攻勢猛烈，唐曉蕾剷籃板斧多，不同角度都能將球順利送籃，比數保持十分之差。不過，剛從台灣返港的羅凱琳經師大的晨操晚練後在今場爆發，其衝搶和背籃，加上把握力好扶均安一大把。但攻勢組織時間太長，經常24秒進攻違例將球權拱手相讓。陳曉瑩和羅凱琳各轟一記三分，將比數拉近迫使安青要求暫停。均安犯規問題嚴重，不停將對手送上罰球線，羅凱琳更率先五犯畢業，最後以54：62不敵安青。



陳曉瑩今場和平日一樣搏殺，但仍未能保住勝利。（張倩儀攝）

陳曉瑩轟入三球三分，手感炙熱。（張倩儀攝）

陳曉瑩：輸了練球一直都在練的事

和陳曉瑩做訪問的那一次，她曾笑說自己有一定年紀，每一季都看著一季一季的打，今天還是狀態大勇的她，一點也看不出實際年齡。雖然獨轟20分，但球隊還是守不住勝利。「輸節奏和起手的次數太少，輸了練球一直都在練的事。」

均安兩戰一勝仍能落入負方再戰。（張倩儀攝）

+ 4 + 3 + 2

今天的防守明顯不能壓制安青的起手，反倒打亂了自己，「是我也太急，球隊配合的時間點很差。」她續說：「防守下半場轉做聯防施不了壓力，讓人很容易切入，對人也對得很慢。」球隊雖然今場敗陣，但仍能落入負方戰再打上來，這一季陳曉瑩是很有狀態、很有火：「今季目標？健康的打完這一季吧。」以後的，以後再想。