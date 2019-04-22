【NBA季後賽】聯盟球證報告承認誤判　籃網謝列阿倫被犯規無吹罰

籃網日前主場對76人，完場前12秒，主隊仍落後2分，本來中鋒謝列阿倫有機會助球隊追平，但被76人的杜比亞斯夏里士侵犯，失去了先機。 不過，由於球證走漏眼，令到籃網最後以4分之差輸波，聯盟近日公布最後兩分鐘報告（Last Two Minute Report），承認球證有失誤。

在Game 3最後12秒，謝列阿倫為隊友單擋後，入楔走落籃底，但在起步時被夏里士拉了一下，令到他錯失先機，未能穩穩控球，控定時已被3名76人圍住，強行起手下被對手奪去皮球。美國傳媒認為如果沒有夏里士出手拉人，阿倫或許可以輕鬆入樽，助籃網追和。

阿倫被侵犯片斷（攻勢由1分10秒開始）

阿倫未能為球隊追平。（Getty Images）

籃網教頭對球證失望

夏里士在比賽餘4.9秒時被侵犯，兩罰皆中，助球隊贏波，只要下仗再贏就入次圈。籃網教頭艾堅遜認為：「看來今年的重點是拉住入楔的球員，大家自己看片後作出判斷吧，但夏里士確有拉人，我對球證很失望。」阿倫該戰攻入21分並有8個籃板，為籃網該戰得20分或以上的3名球員之一，另外兩名為兩名後場球員迪安捷奴羅素及拿科特。

報告顯示夏里士確有出手拉人。（網上圖片）

阿倫錯失先機，再起手時已被對手重重圍困。（網上圖片）

事實上，籃網的甸維迪在比賽剩1分45秒時，理應被吹罰控球違例（Carrying），但球證未有看到，因而受益。兩軍周三將會於費城進行Game 5，籃網作客不容有失，至於76人贏波的話，入次圈有機會大戰速龍。

籃網再輸一仗，陷入出局危機。（Getty Images）

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