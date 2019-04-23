【NBA季後賽】艾迪杜高普轟季後賽新高挫活塞　公鹿18年首躋次圈

公鹿在東岸首圈領先活塞3：0，公鹿在艾迪杜高普的帶領下，在今仗攻入季後賽新高的41分，以23分大破活塞，直落4：0橫掃對手出局，公鹿自2001年後首次躋身東岸季後賽次圈。

瀕臨出局邊緣的活塞，希望在主場扳回一城，主隊的列治積遜（Reggie Jackson）在上半場交出20分，助球隊在戰畢上半場以6分領先公鹿。

不過，貴為「東岸一哥」的公鹿在第三節急起直追，追成73：73平手，及後公鹿在末段再打出一段17：3的攻勢，拉開10分的領先優勢。活塞被反超前後，無以為繼，在最後一節一度31分落後，結果以104：127再輸一場，被公鹿直落4場淘汰出局，在多年季後賽留下14場連敗的紀錄。

艾迪杜高普與比歷克格芬的對碰中，「字母哥」明顯佔優。（美聯社）

公鹿主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在今仗攻入41分，創出個人在季後賽的新高，加上9個籃板及4個封阻，助球隊橫掃活塞出局。艾迪杜高普強攻籃底的打法，使他在今仗有20次罰球線起手的機會，加上他超過50%命中率，成為首位球員在季後賽上陣僅32分鐘，便貢獻40分以上的得分。

艾迪杜高普在今場強攻內線，並博得20次上罰球線的機會。（美聯社）

艾迪杜高普在2014/15球季首次在季後賽亮相，當年公鹿被公牛淘汰出局，在最後一段更被公牛大炒54分。「字母哥」一共3次出戰季後賽，對於球隊終殺入次圈，他已感嘆這是不可思議的旅程，「在2015年我首次參與季後賽，我們在芝加哥慘敗超過50分，我們在數季後終於突破東岸首圈，回想起我與隊友們一同努力，已躋身次圈已是不俗的成就。」

艾迪杜高普在3度出戰季後賽後，帶領公鹿一搔18年癢，打入東岸次圈。（美聯社）

公鹿自2000/01球季打入東岸決賽後，18年來未曾突破東岸季後賽首圈，公鹿終於在今季一搔18年之癢，打入東岸季後賽次圈。公鹿在上季首圈季後賽3：4僅敗予塞爾特人，而公鹿今季淘汰活塞後，將在次圈再戰塞爾特人。

活塞被公鹿直落四場橫掃出局，活塞連續14場季後賽不勝。（美聯社）

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