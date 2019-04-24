【高級組銀牌】李麗娟入學堂操爆體能　回歸不願再當局外人

有一天，我如常的翻着Instagram，看到一個陌生的女生，多看一眼才認得是李麗娟，心中想：一定是入「學堂」。果然剪成俐落的「男仔頭」，皮膚比以前黑了數度，再見李麗娟就聽到她說：「我下星期Passing Out啦！」

海關學堂Passing Out的前夕，李麗娟回到球場就迎來好消息，安青以55：54、1分險勝偉邦，殺入總決賽再對福建。回想上次鬥福建僅敗而落入負方，該仗不在場上的她，只能聞說隊友打得很好卻憾負一分，星期五（26日）總決賽自己終於能參與其中，如果能贏冠軍必定比Passing Out任何一份禮物都來得感動。

心態要調整，以前可能一場比賽會有很多上場機會，但自己也未準備好，要李麗娟打多自己也沒有信心。（張倩儀攝）

不知不覺的四個月過去，老套也要用「辛苦」來形容這段日子：「星期五晚出來，星期六早上回去晚上再出來，星期日晚上再回去。」只有一天、兩個晚上的自由時間，一星期最多只能練一次球，「沒有球打真的很不自在，只可以在裏面做體能和不停的跑，我連掌上壓都做不到。」我瞪大了眼睛，面前這個球員竟然說自己不會做掌上壓，她笑笑：「因為以前練球都只是跑，什麼掌上壓、sit up都完全不做，所以進去是有一點困難，感覺是以前偷的懶現在要還回去。」

在場邊，李麗娟也沒有一絲鬆懈，把握停下來的時間提醒隊友，照顧她們的心態。（張倩儀攝）

辛苦的過程被她形容得有趣，回望過去四個月是新奇的：「進去（學堂）以後fit了很多，才知道原來體能好對打籃球都很有用。」我再次傻眼，「你知道我從小打球就不跳的，但有core就好似跳高了很多。」大眼睛看我的眼神，好像「私人醒你」的秘笈，黑黝黝的手臂比以前結實多，訓練有成連自己都覺得力氣大了許多。

對於沒法像以前天天打球，李麗娟沒有太多負面情緒，只想着自己可以為球隊多做什麼，笑笑的帶過了辛苦的回憶。（張倩儀攝）

「體能好卻不代表射波會準，球感真的要練。」以前當教練，一天從晨操到教球到晚上練球，起床到睡覺都對着籃球；但過去四個月，一星期最多只有兩小時打球，籃球對她來說突然間「完全陌生！」。「一出來第一天打球是運球又甩手甩腳，手腳又不協調，射球又不知飛去哪，好像小學生。啊！不是，是比小學生還要差。」她說得雀躍，當時想必很無奈：「感覺很新奇，就想自己不打籃球可以做什麼呢？其實什麼都做不到。」

球隊終於打入總決賽，李麗娟說自己也有盡力付出，怎麼會不關自己事呢？（張倩儀攝）

「一般球員不能打球應該很不開心吧，你怎麼好像沒有？」我笑問。

「不開心？一定有的。」心知道自己打球不像以前也只可以練回來，傷心也沒有用，「我明明是接觸她們最多的人，但一出來好像夾不到，又幫不到手，自己就像一個外人。」因為曾經日對夜對，和籃球疏遠連同隊友也一樣，李麗娟學會重新和籃球和隊友連結在一起。「像這場比賽都不知道自己在做什麼，只好幫忙跑多一點，防守吧⋯⋯哈，其實連防守都守不到。」

「那剛才的三分球進了，很開心吧？」我說。

「符碌！剛只是手掌托出去，連手指都沒有用，好像小學生第一球入球一樣開心。」

李麗娟今場射入一記三分，她笑言自己是「負碌」的，連「Follow through」都沒有做好。（張倩儀攝）

從前上陣至少半場的時間，現在可能只有五分鐘，回來了重新適應的事有很多，「調整心態不是教練不出我，而是未需要我，只好在場邊ready好自己，也幫忙take care隊友的心情，不斷大叫讓自己融入。」做盡可以幫到球隊的事，即使不在場上，我看到她還是很努力，「不慣打那麼少，但叫我打多又沒有信心，很矛盾對吧哈哈。」

讓自己不再只當局外人，現在終於如願以償打入總決賽，又怎麼會不關她的事呢？「關！我也有入球，我也有幫手叫，叫醒隊友我都有份，是這裏就是這裏 。」回來了，停下來的那四個月，李麗娟對籃球有了全新的體驗，至少就像她說，不再是以前一撞就散的李麗娟。

體能「Fit爆」但球感卻因為少碰球而變差，要重新回到以前的狀態真的要花很多功夫。（張倩儀攝）

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