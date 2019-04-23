【高級組銀牌】偉邦敗給最後0.9秒的罰球　安青險勝將再對福建

過五關斬六將，女子高級組銀牌終於戰至負方決賽，由上場以一分不敵福建的安青對上偉邦，只要拿下今場就能殺入總決賽。 兩隊戰力相當，緊咬至最後30秒，罰球最終主宰賽果：安青有盧曉芳在最後0.9秒兩罰一中，以55：54險勝一分，將再對福建力圖雪恥。

偉邦入局較快，其中徐穎榆特別「醒神」以兩罰全入先開紀錄後，先偷波助吳子筠打出快攻，再自己兩度快攻得手，一度領先11：4；加上莊嘉敏外線發炮，偉邦得以先取得優勢。

但安青隨着古芷程策動的兩次突破成功，展開追分的征途。內外兼備的安青，輪流開火，外線先有唐曉蕾三分得手，籃下再有盧曉芳「埋籃」進攻，但首節仍以13：17落後。

高級組銀牌偉邦對安青：安青主將唐曉蕾今場個人獨取13分。（張倩儀攝）

高級組銀牌偉邦對安青：古芷程兩次突破上籃得手為球隊先開紀錄，其手感和剷籃能力為安青製造多次進攻機會。（張倩儀攝）

第二節安青場上五人皆有貢獻，把握力較偉邦好，進攻流暢中距離屢屢命中，其中曾可晴一球零度得手，安青反超1分。

偉邦雖然火力明顯減弱惟莊嘉敏手感極佳，三分和中距離皆得，助偉邦不至於被拋離。在第二節尾終於等到隊友加入得分戰線，李祉均和徐穎榆捕到空位上籃再度反超33：29。

高級組銀牌偉邦對安青：莊嘉敏往往能在關鍵時候站出來，雖然起手次數不是很多，但屢射屢中。（張倩儀攝）

高級組銀牌偉邦對安青：雖然李祉均在關鍵的罰球都全中，但仍未能穩住局勢，最終只能在負方決賽止步。（張倩儀攝）

此後偉邦雖然保持優勢，但火力不及上半場，雷淑怡加上柯煊琦上籃得手助球隊拉開比數，第三節以44：36領先。

高級組銀牌偉邦對安青：徐穎榆今場特別「醒神」，但途中因小腿抽筋離場。由於穿着自動綁帶籃球鞋，場邊一度傳出「拿她電話，鬆她鞋帶」的聲音。（張倩儀攝）

安青內線較強，除了有盧曉芳外，鄭永珊亦在內開弓，抓下不少籃板亦能順利補籃，讓射手安心發炮。隨後，安青的防守亦愈見進取，愈守愈出讓外圍強的偉邦增加不少壓力，但亦存在被剷過後難以補位的不利因素。

最後分半鐘，兩隊保持2分以內的分差，對每個攻勢都愈見謹慎，李祉均中距離得手後被黎靜妍的「Easy basket」還以兩分，古芷程和張華倩在關鍵時候博得罰球機會，四罰全入的情況安青再領先兩分。

最後三十秒李祉均在上籃時博得犯規追平，卻在最後0.9秒被盧曉芳在過場期間博得罰球，兩罰一中下以55：54險勝，打入總決賽再對福建。

高級組銀牌偉邦對安青：安青終殺入總決賽，再一次對上福建，又能否一雪上場一分之恥？（張倩儀攝）

+ 6 + 5 + 4

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