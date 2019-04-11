【高級組銀牌】福建完場前45秒驚險奠勝　一分力壓安青入總決賽

去屆女子高級組銀牌冠軍的福建今季的衛冕之路相當驚險，球隊在一路殺進勝方決賽面對安青挑戰時，上半場與對手爭持不下以29：30些微落後。福建在第三節體能下降令表現大失水準，任栩燕與陳偉萍頻頻錯失進攻籃板，被安青趁機搶攻得分打出一波22：10，幸福建的卓婷、黃芷晴經驗老到在第四節在三分線建功反勝64：63，驚險晉級總決賽。

福建在上半場雖然與安青在比數上爭持不下，但是不難看出她們在防守端較為鬆懈，在爭搶進攻籃板時頻頻失手。兩隊將節奏推得甚快，消耗彼此的能力，福建更失誤連連，令她們即使在首節領先18：13下，被安青在次節憑盧曉芳與古芷珵內外線建功反超前30：29完上半場。

新加盟福建的鄭卓珺（左）表現突出，反應快的她屢次在籃底補籃得分。（任祉羲攝）

福建在下半場始開始找回狀態，卓婷在第三節轉守為攻，不斷憑其招牌變速突破剷籃得分之餘，加上她從三分線建功力圖縮窄比數。可惜，福建籃板數據欠奉，任栩燕、陳偉萍屢次錯過爭搶籃板製造快攻的機會，令福建在第三節仍以39：52落後。雙方鬥到末節時，福建放慢及掌控節奏，逐步重整防守手段，逐步將比數追至57：61。福建隨後由黃芷晴在完場前1分半鐘命中一記三分球追至60：61的一分之差，兩隊既攻且守惜未有一方能夠成功突破得分再拉開比數。

劉常學（中）難以突破安青緊密防守。（任祉羲攝）

▼福建64：63力壓安青圖輯（按圖放大）▼

+ 13 + 12 + 11

鬥到最後45秒，福建欲從三分線嘗試得分不果，鄭卓珺在籃底補籃命中追至62：61，陳偉萍在前場更乘著隊友在後場傳球再上籃得手領先至64：61。安青鬥到最後一秒仍未放棄，黎靜妍接近零秒出手射入中距離追至63：64，隨即哨聲已響，福建以一分之微勝出，晉級總決賽，安青則落入負方決賽與偉邦或南華爭奪復活打入總決賽資格。

福建主將卓婷（後）一持球被安青夾擊，影響她中距離跳投準繩度。（任祉羲攝）

陳偉萍（中）不斷在強攻內線上籃得手，今場她攻入13分。（任祉羲攝）

贏得一場險仗，末段奠勝功臣之一的黃芷晴在賽後受訪時不禁連連喘氣，「我們在上半場將節奏推得太快了，令我們準繩度大減，尤其是第三節體能下降使聯防未算做得好。尾段我們開始掌控節奏，大家定下來便有所改善。」在石文雅、潘頴雅、鄭卓珺等一眾年輕新血加盟，黃芷晴今季角色亦有所轉變，惟在需要她的時候總能夠挺身而出：「其實今季我沒太實質落場練波，多是在場邊幫忙提點，後輩例如潘頴雅的球技也不錯。」

黃芷晴在末段既攻且守，搶得進攻籃板再為球隊製造反攻機會。（任祉羲攝）

奠勝一刻，福建後備席眾將興奮得「彈起」！（任祉羲攝）

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