【NBA】湖人展開尋找新帥程序　傳傑特已見工　與路爾爭帥位

傑特去年1月失去公鹿帥位，一直閒賦至今，終於有機會出山。美國傳媒指這位名人堂控衛，已與正尋找新帥的湖人見面，有望在2008年北京奧運後，再與勒邦占士合作。

美國傳媒指，傑特日前已與湖人總經理柏連加及顧問拉比斯見面，在湖人於El Segundo的訓練中心見面，會面歷時數小時。現年46歲的傑特2013年退休後，成為了籃網教頭，一季後成為公鹿教練，直到上季季中因戰績一般被炒。在這4.5個球季，「神奇小子」帶隊戰績183勝190負，勝率達49.1%，自2013至17年只得一次未能入季後賽。

傑特去季因公鹿成績不似預期而失去帥位。（Getty Images）

湖人今季雖得勒邦占士加盟，但仍是無緣季後賽。（Getty Images）

傑特以外的候選人

傑特曾與今季加盟湖人的勒邦占士，在2008年北京奧運做過隊友，並奪得該屆男籃金牌。除了傑特外，前騎士主教練路爾及76人助教蒙迪威廉士，上周已經見工。據了解，預計兩人會與湖人再見面的機會。《ESPN》又指，邁阿密熱火助教、前NBA球員祖雲侯活，亦已安排好時間與「紫金軍團」會面。

傑特要與路爾等人爭湖人師印。（Getty Images）

湖人今季雖有占士加盟，但仍是未能打破長年缺席季後賽的劣績。常規賽完季前，先有球隊營運總裁「魔術手」莊遜突然辭職，有傳與教練禾頓獲班主珍妮畢斯支持留任有關。不過，在莊遜離開後，禾頓在4月13日與球隊達成協議，提早解約離開紫金軍團。

占士、傑特曾於2008年北京奧運做過隊友。（Getty Images）

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