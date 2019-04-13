【NBA】教練禾頓與湖人和平分手　魯爾有望與占士故劍重逢？

隨湖人的籃球營運總裁魔術手莊遜在早前突然離任後，「紫金軍團」的主教練禾頓（Luke Walton）與球隊達成共識，正式與湖人結束3年的合作關係。與勒邦占士在騎士合作無間的教頭魯爾（Tyronn Lue），有望與「大帝」在洛杉磯故劍重逢。

洛杉磯湖人在今季即使有占士的來投，配合恩格林﹑古斯馬及波爾等年青球員，但亦未能領球隊重躋季後賽，而球隊的高層魔術手莊遜在過去的周二（9日）毅然辭職，使球隊面臨「大地震」。時隔僅3日後，主教練禾頓與湖人亦分道揚鑣，結束3季湖人教頭的生涯。

即使湖人今季有占士來投，但亦未能重返季後賽之列。（Getty Images）

湖人在當地時間周五公布與禾頓終止合作關係，在湖人官方網站上亦有簡潔的新聞稿交代事情，指禾頓與球隊達成共識而離開球隊，未有提及離隊的原因。禾頓亦向湖人班主致謝，「我希望在此感謝湖人班主珍妮畢斯給予我機會擔任主教練，湖人及洛杉磯在我的生命中永遠佔有一個重要的位置。」

禾頓在湖人執教3個球季，但亦未能帶領球隊打入季後賽。（美聯社）

在禾頓離任後，不少主教練的名字亦與湖人扯上關係，其中包括與占士合作無間的前騎士教練魯爾。根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski的消息透露，魯爾與現任76人助教威廉士（Monty Williams）亦是湖人新帥的有力候選，而二人不約而同亦與占士曾經合作。

《ESPN》記者Adrian Wojnarowski指出，魯爾與威廉士不約而同亦曾與占士合作，增加二人執湖人帥印的可能性。（Twitter截圖）

魯爾與占士在2016年為騎士贏得NBA總冠軍，二人的關係無庸置疑，魯爾絕對有能力建設一支以「大帝」為中心的球隊，加上他在職業生涯曾經效力湖人，對他取得湖人的帥印甚為有利。

76人助教威廉士曾經在美國隊擔任助教，亦曾與勒邦占士合作，並且取得不錯的成績，使他成為湖人主教練的候選人之一。

曾任美國隊助教的威廉士，亦是傳聞湖人新帥的候選人之一。（Getty Images）

魯爾當年與占士在騎士合作無間，如今有望在洛杉磯重逢。（Getty Images）

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