【籃鞋癡】復古與嶄新的平衡　「讓新一代認識Converse歷史」

曾為高比拜仁（Kobe Bryant）設計球鞋的Eric Avar及Converse助理創作總監（男鞋）Damion Silver為品牌重新打造經典實戰鞋款「All Star Pro BB」，要保留球鞋經典的外型面貌之餘，亦要引入全新元素，「平衡」是設計團隊首要考量的難題。在發佈會中親眼看到一班新生代高中生穿起「All Star Pro BB」打球，Eric感觸地盼望以新一代球員可認識更多Converse實戰鞋背後的歷史。

早於一個世紀前，Converse以布鞋橫空出世。人腳一雙「Chuck Taylor All Star」流行至今，實戰鞋「All Star Pro」稱霸80、90年代。高峰過後Converse淡出實戰鞋範疇，轉而推出以街頭文化為主的單品。不過經過接近一世紀發展後街頭上還不時見到Converse經典布鞋款，足見「All Star」以及Converse長青簡約設計的威力。如此有歷史地位、闊別籃球場的實戰鞋，經歷2個年代的轉變，舊有「All Star Pro」未能應付現時NBA的籃球水平及節奏，尤其其餘品牌於緩震及保護的技術進步一日千里，重投球壇的「All Star Pro BB」亦追上時代步伐，得以採用輕盈且回應快的「React」，保護力度大大提升。

認識Converse All Star發展重要的十個年份

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作為Converse重返實戰鞋的重頭作品，設計團隊面對「承先」與「啟後」的難題，如何保留舊有元素添上現代的特質為他們一大考量。「其實設計球員專屬鞋跟與團隊球鞋的理念一樣，設計師的工作就是為運動員解決問題，助他們的表現走上另一層次。」曾經為高比拜仁設計球鞋，以及早前開發自動綁鞋帶「Adapt BB」的關鍵人物Eric亦有參與All Star Pro的設計工作。面對兩者平衡調和，Eric笑言是團隊的困難：「我們要提取經典All Star款式的DNA時需與現代實戰表現找一個平衡點，團隊嘗試向經典致敬同時亦創造未來，打造一雙實戰與文化兼備的多功能球鞋。」

對Damion而言，在復古與創新方面找出平衡是他們構思時的重要課題。（李澤彤攝）

經典鐵製鞋孔未有保留

團隊確實做到兩者兼備的要求，保留原有「Chuck Taylor All Star」的外形，其經典修長簡約設計加上球鞋側露出橙色線，有如過往「All Star」紅線設計，完全展現出團隊強調新、舊元素「平衡」的特點。唯獨鞋內側的兩個鐵孔未有承傳下來，設計師之一的Damion對此有所解釋：「其實在設計初版鞋是有保留具代表性的鐵製鞋孔，後來考慮到NBA不容許採用太多鐵製用料，始改為現在膠製扁平鞋孔，用以平衡復古及創新元素。」加入Converse家庭多年的Damion Silver更打趣笑道：「如果大家想要鐵孔設計不如穿著經典版『Chuck Taylor』吧！」

球鞋側的橙色線與Chuck Taylor All Star的紅線有異曲同工之妙。（李澤彤攝）

經典的腳踝補丁印上品牌星星圖案。（李澤彤攝）

白色鞋底透出經All Star Pro的星、箭圖案，基於聯盟規定設計師與時並進，以膠孔取代原來的鐵製鞋帶孔。（李潭彤攝）

Converse All Star Pro BB全面看

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Converse實戰鞋這次回歸，讓年輕一代認識其源遠流長的實戰鞋的歷史，了解「All Star」不只是一雙搭配衣服的布鞋而已，大會在發佈會上安排高中生穿著嶄新的「All Star Pro BB」友賽，這亦令設計師Eric有所感觸：「我相信不論任何年紀的球員都期待Converse的回歸，剛才看高中生實穿球鞋打球時令我很高興。我希望團隊可透過『All Star Pro BB』向大家傳達到Converse實戰能力之餘，更讓新一代認識品牌更深的歷史與DNA。」

Eric盼透過Converse All Star Pro BB讓新一代了解Converse歷史。（李澤彤攝）

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