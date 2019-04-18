【籃鞋癡】Converse籃球鞋再啟動　「All Star Pro」經典重現戰場

對於「Converse Chuck Taylor All Star」系列，大家印象是怎樣？一對潮鞋、滑板鞋？以上皆非！ 年輕一代也許不知道，Converse為籃球鞋界的大師兄，不過20年前開始淡出專業球鞋範疇，轉而走向潮鞋界別。 直到今年，這位球鞋界大師兄終於重踏球場，承傳舊有「All Star Pro」加以改良，用以近年冒起的React為啟後，誕生一對All Star Pro BB，亦為品牌重啟專業用鞋走出第一步，更在美國時間17日晚上於紐約布魯克林舉行發佈會。 任祉羲、李澤彤美國紐約直擊

在布魯克林舉行的發佈會上展出Converse All Star過往10個重要時刻。（李澤彤攝）

早於一世紀前，Converse已推出布製籃球鞋「Non-Skid」，隨後在籃球員Chuck Taylor加入為銷售員後，積極向不同高中推銷，並憑着其高性價比開始在市場站穩陣腳，其後更將他的名字放入「All Star」腳踝內側的補丁上。

「All Star」發展後期更成為美國隊征戰奧運的專業用鞋，1976年由NBA史上名將之一Dr. J（Julius Erving）穿著「Pro Leather」飛身入樽，還有當年就讀北卡的米高佐敦（Michael Jordan）都是穿著星箭上陣。最為大家津津樂道還有1986年由當年在NBA鬥得難分難解的Larry Bird與Magic Johnson拍攝的「Choose your weapon」廣告，風頭一時無兩。

Converse推出Converse All Star Pro BB為品牌重新推出實戰鞋重頭作。（李澤彤攝）

惟隨着「籃球之神」米高佐敦簽約Nike，推出Air Jordan系列日漸成功，Converse在球鞋市場佔有率開始減少。品牌因此轉向潮流、街頭文化風格，逐漸淡出實戰鞋的板塊。經過超過20年後，復古風盛行，各大品牌不時推出復刻版球鞋。Converse這位實戰鞋「大師兄」亦決定重返球場，並推出「All Star Pro BB」。此鞋除了外型上復古承先，他們更在舊有基本框架內，一改以往鞋底過硬的垢病，用上「React底」大大提升緩震回彈的能力，滿足現今球員的需要。

認識Converse All Star發展重要的十個年份

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「All Star Pro BB」外型上保留了過往All Star修長設計、腳踝內側的補丁，球鞋外的鮮明橙色線，加上前腳掌球鞋的凹凸坑紋，品牌特色相當鮮明。新加入React緩震系統更是令大家耳目一新，球鞋外側的「星、箭」圖案讓人聯想起以往80、90年代的NBA時光。鞋面用料為現代帆布，用上「Quadfit」織法而成的網面，減少雙腳摩擦及透氣之餘，更增強貼腳感。鞋底用為耐磨力強的膠底配合方形顆粒組成的V字紋路，白色鞋底透出Converse星箭圖案，簡約度滿分。

外形上保留原來All Star版型，再加上近年在Nike家族在跑步、籃球均有採用的React作緩震。（李澤彤攝）

一改以往All Star鞋底過硬的垢病，React的回彈力大大增強球鞋實戰能力。（李澤彤攝）

穿上腳後並沒有想像中的「夾腳」感，而且帆布網織令球鞋輕身配上React反應回饋，令球員更輕鬆作出跳躍轉向動作。在發佈會舉行前曾擔心過鞋頭位置如「All Star」系列般偏窄長，不適合亞洲人寬平腳形，豈料穿上後一掃疑慮，惟球鞋高筒位置保護度未夠，建議腳踝加上護具為佳。

設計師Damion Silver分享他如何在設計上保留傳統既加上創新改良。（李澤彤攝）

純白色鞋底透出星箭圖案，甚具質感。（李澤彤攝）

實穿上腳後潮流與實戰並重，場外能夠配襯日常服裝，場內亦能穿著上陣作賽。（李澤彤攝）

近距離看清Converse All Star Pro BB（按圖放大）

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