【NBA季後賽】畢拿率76人作客挫速龍扳平　教練盛讚卻叫錯名

NBA季後賽的東岸4強戰第2場，速龍在主場迎戰76人，占美畢拿在今仗「大爆發」，交出30分及11個籃板，帶領球隊作客以5分擊敗速龍，總場數追成1：1平手。 76人主教練巴特布朗賽後盛讚畢拿今仗的表現，他卻不慎說錯占美畢拿的名字，使畢拿在記者會時特意澄清。

76人今仗第2場作客多倫多，取得在今個系列賽的首場勝仗。76人的「四巨頭」中，艾比迪抱恙上陣，加上夏里士及賓施蒙斯，三人合共僅得27分，但今仗有占美畢拿挺身而出，貢獻「雙雙」的30分及11個籃板，加上另外4位球員貢獻37分，彌補球隊的進攻火力。

主隊的尼納特攻入全場最高的35分，以及施亞琴與洛利分別交出20分以上，但速龍的得分側重於以上3人，其餘4位上陣球員僅取13分，成為今仗的勝負關鍵。

艾比迪﹑夏里士及賓施蒙斯三人合共僅交出27分，但一眾球員分擔得分責任。（美聯社）

+ 3 + 2

76人在多倫多以94：89擊敗速龍，取得今個系列賽的首場勝仗外，同時終止76人自2012年來，作客多倫多不勝的尷尬紀錄。速龍在第三節大幅收窄分差，一度僅落後2分，但今仗挺身而出的占美畢拿，在第四節獨取12分，力阻速龍超前。

占美畢拿在今仗「大爆發」，交出30分及11個籃板的「雙雙」。（美聯社）

占美畢拿今仗的表現優異，主教練巴特布朗（Brett Brown）對他的發揮讚譽有嘉，指他以獨力帶領球隊闖過不少難關，但布朗教練在開首「擺烏龍」叫錯畢拿的名字，以占士（James）稱呼他。占美畢拿其後在記者會上澄清，「我的名字並不是占士，而是真真正正的占美」，亦使一眾在場的記者發笑。

"This was James Butler. That was the adult in the gym. ... He was a stud."



—Brett Brown on how Butler willed the 76ers to a Game 2 victory pic.twitter.com/NIwCXDB42P — SportsCenter (@SportsCenter) April 30, 2019

西岸方面，金塊與馬刺激戰後以4︰3晉級，48小時後再對拓荒者。中鋒祖傑首圈7場場均23.1分、12.1籃板、9.1次助攻，今場更見突出。即仗拓荒者休息時間更長，後衛尼拉特21射12中怒轟39分仍不足以作客取勝。第一節兩軍命中率60%以上，以32︰32戰平。第二戰尼拉特上籃後以51︰47領前，金塊憑祖傑三分及米爾沙（Paul Millsap）得手反超前，半場以3分領前。

祖傑得分、籃板、助攻及防守都是金塊最強之人。（Getty Images）

第4節拓荒者一度落後13分，即使簡達負傷上陣攻入26分，金塊後衛梅利跳射得手，擋住拓荒者的攻勢，以121︰113勝出，場數領前1︰0。金塊主將祖傑上陣41分鐘，18射11中，三分更是5射3中，加上9個籃板、6個助攻、3個偷波、2次封阻，成為勒邦占士及J博士艾榮後，首個於季後賽造出如此全能數據的球員。他亦成為安東尼後，首個金塊球員於西岸次圈單場攻入35分或以上。

隊友米爾沙以祖傑媲美四分衛布拉迪（Tom Brady）︰「他閱讀攻守兩方，每次都作正確決定，他絕不硬來，就像一個四分衛，我眼中他就是布拉迪，在職業生涯這年紀就應付自如，是難以相信。」

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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