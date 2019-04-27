【NBA季後賽】杜蘭特轟50分創個人季後賽新高　勇士挫快艇晉級

杜蘭特半場轟入38分，全場攻入創個人季後賽新高的50分，帶領勇士在NBA西岸首圈第6場以129：110擊敗快艇，總場數以4：2淘汰對手，將與火箭爭入西岸決賽。

美國時間昨晚（4月26日）的NBA季後賽西岸首圈，領先場數3：2的勇士作客快艇。勇士入局較慢，初段曾落後8：18，但他們在首節中段逐漸找回節奏，杜蘭特（Kevin Durant）及史堤芬居里（Stephen Curry）連番得分。當居里在離首節完結前3分55秒射入三分球後，勇士後上領先24：23，之後杜蘭特上籃，再射入三分，一口氣將比分拋離至29：23。

杜蘭特今場手風極順，半場已經攻入38分，平季後賽上半場得分紀錄。（Getty Images）

+ 9 + 8 + 7

勇士場數4：2挫快艇晉級

上場攻入45分的杜蘭特，今仗表現更搶鏡，上半場八面玲瓏，當第2節打到一半左右的時候，他已經有31分。他轟入平NBA季後賽上半場最高得分紀錄的38分，帶領勇士完第2節贏到72：53。巴克利（Charles Barkley）在1994年的季後賽也試過上半場入38分；至於季後賽半場得分最高的紀錄就由勇士前輩佛洛伊德（Sleepy Floyd）保持，他在1987年對太陽的季後賽下半場射入39分。

在最後兩節，勇士保持優勢，一直領先住快艇10分以上，最後贏129：110，以場數4：2晉級西岸4強，會鬥火箭，重演上屆西岸決賽。杜蘭特今場上陣42分鐘攻入50分，創個人季後賽得分新高，並且是勇士史上第4位在季後賽單場入50分的球員。

繼上場轟入45分後，杜蘭特今場攻入50分，再創個人季後賽得分新高。（美聯社）

在過去30年，杜蘭特是第4名連續兩場季後賽得分達45分的球員，之前3人是韋斯保克（Russell Westbrook）、高比拜仁（Kobe Bryant）及米高佐敦（Michael Jordan）。此外，杜蘭特今場還有6次籃板及5次助攻。

祖蒙特格連取得「三雙」

在杜蘭特以外，勇士的祖蒙特格連（Draymond Green）取得第5次季後賽的「三雙」，也是他職業生涯的第27次。他今場攻入16分，搶到14次籃板，還有交出10次助攻，他尚有4次封阻。至於居里今場5次三分起手入兩球，全場攻入24分。

祖蒙特格連今場造出「三雙」。（美聯社）

教練卡爾：杜蘭特是終極武器

勇士隊教頭卡爾（Steve Kerr）賽後承認，杜蘭特打出無與倫比的表現，以一己之力帶領球隊晉級。卡爾說：「我身邊一直有很多優秀的球員，我亦看過不少令人讚嘆的表現，但這是我人生中其中一次看過最好的表現。在這幾場比賽，他（杜蘭特）帶領我們前進。他是終極的武器，因為沒有人守得住他。無論是誰去防守，他都總能起手射波。他亦清楚我們十分需要他。他在上半場掌控了比賽，為今場的勝負定調。」

卡爾教練賽後稱杜蘭特是「終極武器（ultimate weapon ）」。（Getty Images）

杜蘭特今場得分片段：

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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