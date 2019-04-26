【NBA季後賽】祖傑轟43分難敵馬刺雙雄　金塊主場上演生死戰

馬刺與金塊的西岸首圈第6戰，即使金塊的主力祖傑轟入43分及「準三雙」，但馬刺在迪洛桑與艾德列治的帶領下，成功在主場扳回一城，追成總場數3：3平手，下仗將返回丹佛上演「生死戰」，決定出線權誰屬。

金塊上仗在主場大勝馬刺，再取一勝便可晉級，陷於出局邊緣的馬刺返回主場出戰，不容有失。艾德列治（Lamarcus Aldridge）甫開賽便以不同的進攻瓣數強攻金塊，入樽﹑中距離及三分球同樣準繩，他在首節便攻入13分，助馬刺拉開10分差距，雖然在第二節被金塊大幅追回比分，但依然帶着4分優勢進入下半場。

馬刺另一主力迪洛桑（Demar DeRozan）在第三節接力發威，連續4球中距離命中，取得12分，鞏固馬刺的領先優勢。他們在第四節開段即打出一段17：2的攻勢，一度拉開20分的距離，結果馬刺順利保住勝局，以120：103擊敗金塊，取得今個系列賽第3場勝仗，總場數追成3：3平手，下一仗將返回丹佛進行「生死戰」。

「馬刺雙雄」迪洛桑與艾德列治今仗合共攻入51分，帶領球隊贏波，總場數扳成3：3平手。（Getty Images）

金塊內線大將祖傑（Nikola Jokic）雖然在今仗交出隊史季後賽單場最高得分，個人獨取43分，加上12個籃板及9個助攻的「準三雙」數據，但亦未能助球隊反敗為勝。

近兩次第7戰皆北

金塊今季以「西岸二哥」姿態，時隔5年再戰季後賽，該支丹佛球隊在08/09球季後，便未曾躋身西岸次圈。丹佛金塊在近兩次與對手戰至第7場，皆不敵對手出局。

祖傑今仗一人負起球隊的得分責任，轟入球隊史上季後賽最高的43分。（美聯社）

祖傑今仗交出「準三雙」的數據，但未能助球隊取勝晉級。（Getty Images）

馬刺兩名主力艾德列治及迪洛桑合共貢獻51分，成為球隊今仗的贏波功臣。迪洛桑表示今仗不論在進攻及防守上亦保持積極，才可將比賽帶進最後一仗：「我們深明今仗的重要性，所以我們全隊在進攻及防守上亦打得相當進取，在全場保持我們的節奏，結果我們成功了。」

迪洛桑與艾德列治輪流發力，力保球隊勝果。（美聯社）

金塊主將祖傑在落敗後大為失望。（Getty Images）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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