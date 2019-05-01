【NBA】美媒爆普波域治去向　留任馬刺教頭續約3年　

馬刺在季後賽首圈打足7場，不敵金塊出局，有傳教頭普波域治或許會宣布退出NBA，專心教美國男籃。 不過，美媒最近指，普波域治傾向留隊，更會續約3年，但任何時候都可以跳出合約。

《ESPN》報道，普波域治與馬刺的續約談判，已經進行了數個月。雖然續約3年，但合約不會影響現年70歲的普帥，逐年考慮是否繼續教波的事實。消息指，馬刺班主團認為普帥有權決定自己的未來。普波域治由1996年起，已帶馬刺走過23個球季，現時的5年合約隨球隊在西岸首圈，7場力戰不敵金塊出局後完結。

普波域治日前透露正與球會傾續約。（Getty Images）

普帥或續約3年，但仍會逐年決定是否教下去。（Getty Images）

美國傳媒指普帥續約的話，會繼續是NBA最高薪教練。普帥兼任馬刺籃球營運總監，現時年薪為1100萬美元左右，為聯盟史上最高薪教練。普帥周一向傳媒表示，近日已與會方高層見面，相信在秋天繼續傾續約的事。

馬刺今季不敵金塊出局。（Getty Images）

9月帶美籃出戰籃球世界盃

普帥帶馬刺23季，錄得1245勝575負，68%的膀率，為NBA最多勝仗教頭第3位，落後尼爾遜（Don Nelson 1335勝）及韋健斯（Lenny Wilkens 1332勝）。普波域治帶領馬刺連續22年打入季後賽，為聯盟紀錄，並奪得5次總冠軍。

普波域治現時亦是美國男籃主帥，9月就會帶隊出戰於中國舉行的籃球世界盃，明年亦會領軍出戰東京奧運。有傳普波域治明年退休的話，東京奧運將會是其告別作。

馬刺在普帥帶領下連續22季入季後賽。（Getty Images）

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