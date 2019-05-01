【NBA季後賽】居里中指受傷紮住射三分　夏登眼部出血繼續搏殺

NBA季後賽西岸4強第二場，勇士主場以115：109贏火箭，領先場數2：0。 在首節，兩隊各有主將受傷，勇士的史提芬居里手指脫臼，而火箭的夏登則眼部出血，但兩人經治理後負傷再戰，居里攻入20分，夏登更得29分。夏登賽後在記者會上表示視力受影響，「我幾乎看不到東西」。

領先場數1：0的勇士在美國時間昨晚（4月30日）繼續於主場出戰，面對火箭。勇士的史提芬居里（Stephen Curry）在第1節初段與火箭的卡比拿（Clint Capela）搶波時，左手中指受傷，在第1節餘下8分31秒時離場，直接行回更衣室治理。居里離場時大叫粗口，看來十分痛楚。從現場直播鏡頭所見，他的左手中指第2節脫臼移位。

居里左手中指受傷，與無名指紮在一起。（美聯社）

居里中指受傷離場片段：

在居里傷出後兩分鐘，輪到火箭的夏登（James Harden）受傷，他跟勇士的祖蒙特格連（Draymond Green）爭籃板時，格連的手打中夏登的眼部，夏登馬上掩臉倒下，跪在場上，狀甚痛苦。首節餘下6分27秒時，夏登離場治理，祖蒙特格連主動向他道歉。夏登左眼瞼受傷，迪安東尼（Mike D'Antoni）稱夏登眼部有出血。

夏登被打中眼部後掩臉倒地。（美聯社）

+ 3 + 2

夏登眼部受傷經過：

夏登雙眼紅腫

首節餘下5分12秒，中指脫臼的居里首先回到比賽，見到他的左手中指被包紮，與無名指綁在一起。居里入場後沒有大礙，照搶籃板，照射三分。勇士首節領先29：20。

在第2節開始兩分鐘多後，夏登回到球場，先坐在板凳，並在第2節尚餘7分09秒時重回比賽。夏登雙眼紅腫，淚眼汪汪般，但他在第2節攻入12分，似乎沒有影響。勇士半場領先火箭58：49。

居里經過幾分鐘的包紮後重新入場，表現如常。（美聯社）

在下半場，夏登及居里繼續上陣。在尾段，火箭打出一段8：0的攻勢，其中夏登完這一節前1.3秒博到3個罰球，3罰全中追近至75：82的7分之差。

在第4節，火箭繼續追，夏登射入三分，追近至89：92的3分之差。不過，勇士中段發力，居里射入三分，伊古達拉（Andre Iguodala）、祖蒙特格連及K湯臣（Klay Thompson）各入兩分，以一段9：0攻勢，勇士再拉開到102：90。最後，勇士維持優勢，主場贏115：109，領先場數2：0。

經過治理後，夏登在第2節重返球場，全場攻入29分。（美聯社）

祖蒙特格連：無心傷人

居里及夏登今場表現不俗，前者在全場射入20分，後者更攻入全隊最高的29分。然而，夏登在賽後記者會上表示，其視力受影響，他回答記者：「我幾乎見不到東西。」他表示視力模糊而且怕光，不知道能否在第2場繼續上陣。在記者會上，他都不時用手掩眼，遮擋光線。

至於弄傷了夏登的祖蒙特格連賽後表示，他是無心之失，「我們那時爭籃板，是我的錯，打中他的眼睛，我不想傷害任何人。」

夏登（中）及居里（右）今場同受傷患困擾。（美聯社）

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