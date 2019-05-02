【甲一籃球】遊協火拼南青開局慢熱　做好防守反敗為勝奪今季首捷

高級組銀牌賽2周前圓滿結束，各支隊伍調整後迎來本地甲一聯賽開季，今季9支甲一球隊實力平均，由遊協與南青合演的開鑼戰已經相當精彩。 遊協大打反擊戰令球迷相當驚喜，他們在首節被南青打出一波15：0的攻勢，第二節調整防守後快攻攻勢，令他們以41：40稍為領先完上半場。雙方在下半場更加鬥得分難分難解，得分梅花間竹，南青洋將Brim在末節五犯離場令遊協中鋒Moss接連得分，最後遊協以89：78挫南青，取得聯賽首勝。

球迷在銀牌賽結束後等待兩周，終於迎來今季甲一聯賽正式開鑼，在南青的葉耀邦射入一記清脆三分球為今季掀起序幕。

青春班南青面對擁彈跳力驚人的丹尼爾及高大健碩身型佔優的Moss在陣的遊協時，首節以速度制勝，由何倚富在三分線及中距離建功，再加上蘇恩樂上籃得手以及洋將Brim在內線牽制遊協中鋒Moss，成功打出一波15：0領先遊協，為球隊打起士氣。

遊協45歲中鋒Moss（右）對位南青洋將Brim（左），高強度的防守壓力，令Moss略現疲態。（任祉羲攝）

遊協一開局被南青打出一波15：0的攻勢，慢熱的他們在第二節站穩陣腳，陣中的蘇尚瀛（白衫）不斷突破防線剷籃得手。（任祉羲攝）

雙方在下半場越演越烈，帶着1分優勢進入下半場的遊協在第三節初段仍能憑陣中洋將Moss以身高優勢在籃下得手穩住局勢。

南青續以全場緊逼令遊協失誤連連，其中射手何倚富更藉住隊友拉開空位屢屢在三分線建功，助球隊一度以51：49反超前遊協。

遊協未有減弱防守力度，落力防守攔截的蘇志樂偷波再以速度切入上籃得手，以53：51取回領先優勢。兩軍隨後互有攻守，梅花間竹互有得分，南青的葉耀邦在籃底接應得手，遊協的蘇尚瀛及黃偉琪分別剷籃及在內線上籃得分，遊協以65：61稍為領先完第三節。

蘇恩樂（右）今場貢獻12分，可惜未能助球隊奪勝而回。（任祉羲攝）

南青小將葉耀邦（右）力抗遊協Moss防守得分。（任祉羲攝）

兩隊鬥到第四節進一步將節奏推快，遊協的蘇志樂在三分線起手未能中鵠，幸有Moss在內線補籃得手，將比數稍為拉開至73：68。

南青有見及此，派出洋將Brim欲在內線牽制Moss，可惜因防守施壓令四犯在身的Brim即五犯離場。南青頓失一大防守力量，令遊協的Moss在內線如入無人之境。

蘇志樂在尾段表現更是大爆發，接連命中兩記三分球再加上丹尼爾霸氣入樽振士氣，助遊協最後以89：78力壓南青，取得聯賽首勝。

南青的何倚富（右）每每在球隊陷入困境時，命中三分線振起士氣，可惜個人攻入19分的他未能助球隊奪勝。（任祉羲攝）

蘇志樂在下半場表現大爆發，除了在三分線建功，他更靈活偷波製造反擊機會，為球隊的贏波功臣。（任祉羲攝）

遊協今場勝仗贏得驚險，今場個人轟入20分的蘇志樂直言球隊默契仍未算好：「上個月練波未算多，默契仍需磨合，亦要提升大家的集中力，始終我們入局太慢熱，尤其今季聯賽前6名能夠打入季後賽，我們更加要把握每一場與實力相當球隊的對賽，希望能夠寓賽於操。」

經過半場休息調整後，遊協在下半場的進攻明顯相對上半場奏效，蘇志樂亦滿意球隊成功執行戰術部署：「其實大家清楚知道彼此的角色，能夠做到賽前部署。我們今場從防守做起，有防守才能成功反攻，這方面相較之前銀牌賽進步。銀牌賽時欠缺防守，輕鬆被對手入楔得分，亦令我們士氣較為低落。今場大家在落後時沒有低下頭，是我們反敗為勝的關鍵。」

+ 21 + 20 + 19

遊協的丹尼爾在比賽尾段來一記霸氣入樽，將現場氣氛推到最高。（任祉羲攝）

對於球隊今場表現，蘇志樂直言默契仍需磨合，除了日常訓練之外，他希望能寓賽於操，力爭打入季後賽。（任祉羲攝）

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