【高級組銀牌】戰至最後三十秒　南青憾負福建出局

男子高級組銀牌星期日照樣無休，今日（7日）展開次圈賽事由勝方標準福建對上迎戰上場不敵永倫落入負方的南青。標準福建射手林羽雖然因傷缺陣，但小將梁嘉顯完美發揮射手本色，最後憑鄭錦興的關鍵入楔以74：71小勝南青再戰下一城。

開局蘇恩樂先轟入三分給標準福建一個「下馬威」，但梁嘉顯馬上回敬一球三分，兩隊互有攻守比數持續咬緊；但鄭錦興和梁嘉顯先後再三分得手，福建外圍手感炙熱令南青防守愈守愈出。但這未能阻礙福建得分，換出「死神」司徒偉傑後籃下「埋籃」的殺傷力大增，第一節福建以21：16領先。

南青的優勢正是年青力壯和雄心壯志，蘇恩樂再轟入三分，期後力追至只有一分差距，連首節未能做好的攻勢有得以調整。葉耀邦為南青抓下籃板，中距離命中仿佛信心「返曬來」。南青乘勢力追第二節憑馬龍的罰球反超，半場領先33：30。

蘇恩樂個人轟入4球三分，獨取12分。（張倩儀攝）

男拔雙子葉耀邦和梁嘉顯在甲一場上首次對壘。（張倩儀攝）

換邊後南青多次大意造出失誤，福建借機打出多波快攻，其中劉凱濤後上得鄭錦興助攻攻入；南青馬龍籃下開弓加上何倚富中距離力守分差。謝文俊和鄭錦興先後轟入三分，再加上梁嘉顯快攻衝破南青的人盯人，鄭錦興兩度找到空位剷籃得分，但福建未能籍此拉開比數。南青打出爭氣波，楊子豐和葉耀邦三分命中，戰至第三節福建僅以53：51領先。

楊子豐笑言能與兒時偶像再同場別具意義。（張倩儀攝）

+ 10 + 9 + 8

福建未有鬆懈，梁嘉顯再度外投中鵠，在迅雷不及掩耳間球權再回到他手中，抄截再快攻上籃，一口氣攻下5分；除了小將表現出眾，蘇伊俊「Fade away」三分得手，福建再拉開分差，但楊子豐再捕到機會射入三分，兩隊糾纏至最後30秒，福建以74：71險勝。

梁嘉顯個人獨轟20分，踏上甲一後表現一直出眾和穩定，讓人期待之後的表現。（張倩儀攝）

楊子豐高興與偶像同場

今年首戰甲一的楊子豐，有別於以往大專的打法，從協助隊友到射手無縫轉換，今場攻入14分的他雖然最後敗陣出局，但意義不只於一場40分鐘的賽事。「小時候很仰慕他。」楊子豐笑說，當男生仰慕另一個男生，一定有他的原因，他續說：「小時候打學界曾經對過余耀明，他射波很準也很快，雖然未必很星，但可以媲美陳兆榮。」

可以和小時候的偶像同場，就算不同位置從楊子豐的笑容看來是很開心：「他近兩年受傷沒有打，復出後看到他還很想打好，對籃球的熱愛，告訴大家他仍然可以打。」就算現在，自己已經踏上甲一，還是以他為榜樣：「自己也有傷患，就會想不能因為傷就懶下來，只要靠自己堅持就還是可以打到自己水準。」相信不止他，大家所有的努力都是為了打好球：「我沒有要做球星，只是很喜歡籃球。」不為甚麼，只為了自己所愛。

鄭錦興把握到最後幾球關鍵入楔，在攻入全場最高21分下助球隊獲勝。（張倩儀攝）

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