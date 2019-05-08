【NBA季後賽】金塊大炒拓荒者　教頭為丹佛槍擊案感哀傷

金塊周三（8日）主場與拓荒者合演第5戰，憑米爾沙半場轟入19分，拉分比數差距，終以124：98大勝一場，總場領先到3：2。 雖然贏波，但金塊教頭米高馬龍卻開不了心，皆因日前發生的丹佛高中槍擊案。

金塊今戰有祖傑攻入25分，並有19個籃板，其中6個更是進攻籃板，但多得米爾沙上半場攻入24分中的19分，助球隊拉開差距，才可大勝對手26分。另一邊廂拓荒者今戰火力欠奉，尼拉特21射9中得22分，其拍檔麥哥林亦只得12分進賬。金塊領先到3：2，周六舉行的第6戰只要贏波，就可以入西岸決賽。

祖傑今戰繼續進攻全能表現。（美聯社）

米爾沙上半場大發神威，助球隊取得優勢。（美聯社）

雖然贏波值得高興，但金塊主帥卻感到傷心。日前丹佛市發生校園槍擊案，兩名槍手闖入一間科技學校開火，導致至少1死7傷。馬龍在賽前表示事發學校只距離自己住所兩分鐘，「妻女都認識校內的一些人」。他又呼籲美國政府正視槍械管制問題：「這不只是科來拉多州，已經是全國蔓延了，持續地發生同樣事情，令人大感沮喪。我們要做什麼去阻止它發生呢？槍械管制法例，什麼也好。我不是政治人物，亦不想站在台上高談闊論，我只想市民知道，我們金塊上下都與你們同在。」

馬龍為日前發生的槍擊感到哀傷。（美聯社）

尼納特帶領速龍贏波。（路透社）

艾比迪疑患感冒影響表現

東岸方面，速龍主場與76人合演Game 5，同樣出現大炒賽果。速龍一改進攻模式，減輕主力尼納特的負擔。這名星級前鋒今戰交出21分、13個籃板，施亞琴則有25分落袋，全隊並有6人得分達雙位數，終以125：89大炒76人。客隊表現乏善可陳，畢拿攻入22分，成為全隊唯一得逾20分的球員。艾比迪得13分、6個籃板球，但全場有8次失誤。

76人教頭布朗賽後讚速龍主將尼納特表現出色，其他隊友亦貢獻良多，贏在整體發揮。艾比迪過去兩日都因感冒症狀，未有出席操練，賽後自稱「要做得更好助球隊贏波」，布朗教練則發聲護短：「進攻上今戰確是有點失準，但他過去兩日都未有落床。」