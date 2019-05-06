【NBA季後賽】祖傑再獻三雙領金塊報捷　記者會整爛咪不知所措

金塊惡鬥拓荒者的西岸4強系列賽，鬥得難分難解，兩軍在上一場戰足4節加時才分出勝負，今仗戰情同樣緊湊，結果金塊以4分力克拓荒者，總場數追成2：2平手。金塊主力祖傑表現繼續神勇，今仗交出今季季後賽第4場「大三元」，但他在記者會上卻有「蝦碌」一幕。

金塊與拓荒者在上一場力戰4節加時，拓荒者才險勝3分領先。主場出戰的拓荒者在上半場稍稍佔優，以7分領先進入下半場。不過，金塊在第三節全力反撲，加上拓荒者在第三節僅入4球，全數三分球射入，單節僅取14分，被金塊一口氣反超前6分，金塊結果以116：112擊敗拓荒者，總場數追成2：2平手。

施夫居里在第二節連入4個三分球，在今仗攻入16分。（路透社）

尼拉特與拍檔麥哥林合共射入57分，但仍難逃被金塊擊敗。（路透社）

即使拓荒者的「後場孖寶」CJ麥哥林及尼拉特在今場合共攻入57分，加上施夫居里（Seth Curry）貢獻16分，但仍然告負。金塊隊中的主力祖傑（Nikola Jokic）交出今年第4次的「三雙」數據，貢獻21分﹑12個籃板及11個助攻，亦是第7位球員在單季季後賽交出4次「大三元」，而隊友梅利（Jamal Murray）攻入34分，聯手帶領球隊擊敗拓荒者。

祖傑成為NBA史上第7位球員在單季季後賽中交出4次「三雙」。（路透社）

祖傑與梅利帶領球隊以4分力敵拓荒者，在總場數追平。（Getty Images）

梅利與祖傑在賽後一同出席記者會，在場上威風八面的祖傑，在記者會上卻不敵一支坐檯咪。祖傑希望拿起咪高峰的時候遇到困難，正當他用力拔起時，卻不慎弄壞了整支咪高峰，祖傑立刻露出驚訝之情，不知如何反應，數秒後才四圍張望尋求協助，並嘗試以壞的咪高峰測試，工作人員隨即上前更換，才使記者會順利進行。

祖傑不慎弄破咪高風後，不知所措。（影片截圖）