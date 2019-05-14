【NBA】湖人宣布禾高任新教頭　不在乎權力成主因　傑特任副手

湖人周二（14日）正式宣布，由曾任教溜馬、魔術的教練禾高（Frank Vogel），頂替被炒的禾頓（Luke Walton），簽約3年。 禾高能擊敗魯爾（Tyronn Lue），主要是因為他不在乎有幾多權力在手，不介意湖人指定曾面試的名宿傑特（Jason Kidd）將擔任其副手。

湖人官方發聲明宣布聘請45歲的禾高，簽約3年。代替禾頓的禾高在聲明中說：「我十分高興成為湖人的一份子，這是個我長期仰慕的球團。我很期待與陣中一眾出色的球員合作，並用我的戰術引領他們。」美國傳媒指，湖人頭號目標魯爾拒絕上任的原因，是因為得不到要求的權力，但禾高只想專注教波，最後答應簽下3年合約。

禾高成為湖人新帥。（Getty Images）

湖人點名要由傑特成為禾高副手。（Getty Images）

禾高在NBA教練圈受到不少尊重，是個注重防守的主帥，進攻戰術略為過於簡單，但主張防守為先卻讓他成功帶領溜馬在2010至14連續4季入季後賽，並兩度打入東岸決賽，惟兩次都不敵當時有勒邦占士為「Big 3」大佬的熱火。雖然在溜馬戰績令他成為一線教練，但過去兩季在魔術都未能成功重建球隊，最終上季被炒。

美國傳媒認為，湖人請禾高是因為他教防守的功力，「紫金軍團」今季常規賽場均失113.5分，為西岸第6，不太擔心防守，反正「將球交給占士然後走到一邊」並非是最差的戰術。至於強制要傑特擔任禾高副手，是因為他在面試時讓一眾高層留下深刻印象，而且他執教公鹿時已累積不少與年青球員共事的經驗。

美媒指勒邦占士不太滿意球隊聘請禾高。（Getty Images）

美媒：「大帝」不滿新帥任命

今次湖人請教練一事，美媒都十分看重「大帝」勒邦占士的反應。雖然占士本人未有在社交網站表態，但美國傳媒都指大帝對今次人事任命不太滿意，他最想上任的仍是曾在騎士合作的魯爾。有指他主張請一個前球員作教練，或許正是這個原因，湖人邀傑特入教練團。

湖人高層如總經理比連卡亦備受壓力，因為有大帝在陣，球隊要盡快擺脫「重建中」的形象，變成「Win-now」球隊。雖然湖人名滿天下，令人認為要得到任何人都不會有任何阻力，但他們已多年沒有入季後賽，再加上管理混亂，如今季尾「魔術手」莊遜突然辭職引起管理層地震，或會令球員不再認為湖人是個好選擇。