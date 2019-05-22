【女籃】陳穎君重踏女甲砍20分　「只想打到最後一口氣為止」

村上春樹說過：我一直以為人是慢慢變老的，其實不是，人是一瞬間變老的。 曾幾何時，我們看到比自己年輕的人，甚至是青春的行為，口中都愛掛著一個「老」字；但其實老的不在說歲數，而是心境，當你不打球了就真的變老了。當大家說著警察這支球隊平均年齡大，但今場轟入三球三分，剷籃屢中，貢獻20分的陳穎君，倒是讓人看不出已經38歲。

「我只是排第二，還不是最老！」陳穎君馬上笑出來並反駁，當我知道年紀再看看表現，不禁想起「薑還是老的辣」。

說起開季，由銀牌到聯賽，雖然警察再以53：69不敵均安，開季之初就慘吞下2負，但警察的士氣可是愈戰愈勇：「上場對福建真的輸得太離譜，我們覺得不應該打得這麼差。」38：83的差距之多，是時候認清自己的不足，球隊的缺點，「最大的缺點就是體能。」陳穎君笑說。「輪班的工作時間，能夠齊人和不用上夜班就已經算是很好，一星期練一次球和做一次gym，其他也只可以靠自律。」工作時間不變，又想要打好球，只可以從休息和放假時間中抽空：「知道乙組升上甲組是另一個世界，體能上差很遠；球隊的平均年齡也是偏大，力量不夠，要比別人多做才可以應付到這樣的賽事。」

陳穎君打法不變，體能就是最大的難題，但從今場的表現來看也是愈戰愈勇。（張倩儀攝）

當年從偉邦退下來，是因為工作；現在重返甲組也是因為工作：「停了一年，再到乙組打警察，6年了打上甲組所有事都和以前很不同。」接著說：「要不是因為警察我也不會回來，我想也不會再轉會。」球賽不會因為缺了誰而停止，籃球一直在變， 女籃也一樣：「以前是組織上較多，體能上和節奏都沒有現在那麼快，每個球員的對抗性都很強，所以38歲要打回甲組是真的辛苦。」

因為工作，當年不得已從甲組退下，也因為工作才能重返女甲場上。（張倩儀攝）

「以前靠新陳代謝就能恢復，現在一場比賽也要休息兩天。」（張倩儀攝）

辛苦，但覺得自己還有能力打，只想打到最後一口氣為止。 陳穎君直言。

這個歲數，要兼顧工作和打球，打甲組的停錶而又高多度賽事實在不容易，更何況獨得20分？跑動多，速度型的打法風雨不改，「因為這個年紀要打籃球，付出的時間和心機比小時候多很多，以前新陳代謝都可以快點恢復，但現在不會，打完一場比賽要休息兩天。」隊友齊上齊落，是喜歡籃球以外的最大原因，不是這個球隊，大概也不會再見到她在女甲場上：「同事上也可以做隊友是很難得的，覺得自己打控球是真的要控制節奏，才可以讓其他四個隊友打到自己應有的水平，造就到她們入球，有時候我覺得比自己入球更重要。」

個人獨轟20分，雖然仍未助球隊取下聯賽首勝，但也算是一個好開始。（張倩儀攝）