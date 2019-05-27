【NBA季後賽】勇士沒有杜蘭特更好？　KD不認同：我們才沒有隔膜

杜蘭特（KD）今夏將成為自由身，去向成為了一大話題。勇士在西岸決賽擊敗拓荒者晉級，表現就似回到KD加盟前一樣，華麗不失實際，賞心悅目令人想到一個疑問：「勇士沒有杜蘭特是否更好？」出席總決賽成疑的他不但否認這種想法，更指自己並非「外人」，與球隊沒有隔膜。

杜蘭特自5月8日就因小腿拉傷缺陣至今，可否趕及總決賽復出仍是未知之數。被問到球隊沒有自己是否好一點，杜蘭特直言：「這根本不是事實。」又指外界仍有部分人不將他當作勇士的一份子。「我來到之後一直都是這樣，」杜蘭特說：「大家眼中從來都是『勇士及KD』。我知道球會及隊友都知道我在這裏貢獻了什麼，為了成為球會一分子、融入這裏的文化，在這裏豎立我的旗幟付出了什麼。我知道我為球隊帶來了什麼，但同時亦知道外界很多人不喜歡我們和睦。」

杜蘭特跟祖蒙特格連今季曾一度鬧不和，但兩人最後和好。（Getty Images）

杜蘭特在首圈成為球隊晉級功臣。（Getty Images）

當被問到勇士在他缺陣期間打得如何，杜蘭特聽到記者用「他們」的時候，即時回應：「你指我們吧？」今夏將成為自由身的杜蘭特，知道就算教練及隊友對外再三希望杜蘭特盡快復出，傳媒及球迷仍是會思考勇士沒有杜蘭特是否更好。杜蘭特直言：「我的看法是只想專心復健，同時為隊友打氣。我想享受從另一個角度看隊友比賽，因此我不能隨隊作客，我仍會打開電視，而我聽到的就是球迷的歡呼聲。」

杜蘭特未知可否於總決賽上陣仍是未知之數。（Getty Images）

「以球員而言，（沒有我比較好）根本不是真的。我喜歡講『籃球經』，但作為一個好勝的球員，當你要這樣說話的時候，我會與你討論到底。一切都只是娛樂，沒什麼大不了的，但我知道實情是怎樣。」杜蘭特反擊「勇士沒KD會更好」理論。

杜蘭特指自己雖然未能隨隊作客，仍會緊守電視機旁為球隊打氣。（Getty Images）

居里：外界評論聽得太多

勇士近日已表明不看好KD會及時回歸，居里正為香港時間5月31日開始的總決賽備戰，日前指KD經常成為眾矢之的：「我覺得過去3年，每個人都試過抨擊我們，又或者造謠生事讓球員心中有刺。再加上今年杜蘭特成為自由身，今年變更加離譜。大家就似一定要評論一番似的，又或者見到我們打得好就不會開心似的，這對我來說是最令人驚訝的。」

在西岸決賽成為球隊得分主要來源的居里續道：「如果KD打得好，有些人會說：『他們打波風格不一樣了，而且已經相當沒趣。』當他受傷缺陣，我們又贏波時，又有人會說：『噢，他們是否沒有KD更好、打得更有樂趣？』無論問題是什麼也好，我們都聽得太多了。」勇士於5月31日作客速龍，展開7場4勝制的NBA總決賽。