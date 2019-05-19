【NBA季後賽】勇士力克拓荒者　祖蒙特格連三雙　伊古達拿受傷

勇士周日（19日）作客拓荒者，上演西岸決賽第3場，憑祖蒙特格連造出「三雙」，以110；99擊敗主隊，總場數領先到3：0。

祖蒙特格連今戰獻出20分、13個籃板、12次助攻，教練卡爾賽後亦大讚：「我不知道要怎形容格連的表現，他就似是個大鐵球，摧毀他前面的一切。」客隊一度落後18分，但幸今場還有史堤芬居里轟入36分，與格連及得19分的K湯臣，聯手帶回勇士取得重要勝利。

格連今戰取得三雙。（路透社）

居里轟入36分，帶領球隊再贏一場。（路透社）

杜蘭特西岸決賽一直養傷，令到格連更感到有責任帶領球隊：「當杜蘭特不在場時，我知道我一定要更進取，所以無論是攻守兩邊，我都知道要這樣做。」值得一提的是，格連今季季後賽得到的三雙，都是作客賽事得到的。

尼拉特今戰手風一般。（Getty Images）

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雖然勇士贏波，但今個系列賽表現出色的伊古達拿，第3節因右小腿痠痛，要提早退下火線，今戰上陣17分鐘得9分，卡爾賽後表示伊古達拿日內會接受MRI檢查。

格連賽後獲卡爾大讚。（路透社）

CJ麥哥林為拓荒者攻入23分，其拍檔尼拉特則有19分進賬，惟第三節勇士反超前後，就未能再追上，下半場全隊只得33分，成為了最大敗因。周二上演的Game 4將會決定拓荒者命運，教練史杜斯說：「這一戰我們一定要打出最佳水準，事情就是這樣了，之後會發生什麼事也好，也只能拼命到底。」