【NBA總決賽】尼納特領速龍封王榮膺FMVP　林書豪喜獲冠軍指環

NBA季後賽總決賽第6場，東岸的速龍作客以114：110力挫衛冕的勇士，以總場數4：2擊敗對手，贏得今季NBA總冠軍。 速龍主將尼納特獲得總決賽最有價值球員（FMVP），成為史上首位分別代表東、西岸球隊都贏得這項殊榮的球員。 此外，速龍的板凳球員林書豪成為首位贏得總冠軍的美籍亞裔人。

在美國時間昨晚（6月13日）的NBA總決賽第6場，尼納特（Kawhi Leonard）攻入22分，搶到6次籃板，帶領速龍作客以114：100擊敗勇士，以總場數4：2擊敗對手，助這支加拿大球隊首度封王。

尼納特在總決賽表現盡獲好評，第二度贏得FMVP。（Getty Images）

尼納特帶領速龍贏得NBA總冠軍。（美聯社）

27歲的尼納特賽後獲選為總決賽最有價值球員（FMVP），個人第二度得獎。5年前，尼納特在總決賽場均17.4分，有效防守勒邦占士，助馬刺擊敗熱火贏得總冠軍，首獲FMVP。

這是NBA史上第3位在兩支不同球隊贏FMVP的球員，之前的是渣巴（公鹿及湖人）及勒邦占士（騎士及熱火）。尼納特是史上首位分別為東、西岸球隊都贏過FMVP的球員。此外，他是第4位首季加盟即贏FMVP的球員，之前3位分別是湖人的「魔術手」莊遜、76人的馬龍以及勇士的杜蘭特。

尼納特高舉FMVP的獎座。（美聯社）

尼納特賽後與獎座一起出席記者會。（Getty Images）

尼納特在6場總決賽平均得28.5分，投射命中率43%。在第3場及第4場，尼納特表現有目共睹，助速龍連贏兩場，確立3：1的領先優勢。在第3場的第3節，他單節攻入15分，而在第4場的第3節，他更攻入17分，是速龍贏波的關鍵。在第5場，尼納特在第4節的兩分鐘內轟入10分，差點幫速龍早一場就確定封王。

速龍封王後，尼納特說：「這就是我打籃球的目的，這就是我努力的原因。」尼納特的籃球生涯經歷高山低谷，去季在馬刺長期受傷，僅9次上陣，今季被交易到速龍，想不到馬上從低谷起來，再創高峰。在今季季後賽，尼納特取得732分，在歷史上排名第3，在米高佐敦（1992年得759分）及勒邦占士（2018年得748分）之後。

林書豪賽後與隊友慶祝。 （Getty Images）

「很多人質疑我，覺得我是詐傷，或者不想為球隊比賽。這種看法令我十分傷心。」尼納特說：「我保持努力，不斷地努力，就是以現在的成就為目標。我來到一支新球隊，由西岸到東岸，球隊跟我的想法一樣，要贏總冠軍。這就是我打籃球的目的，這是我努力了整個夏天及球季的成果。我很開心，我的的努力得到回報。」

另外，有位在比賽甚少露面的速龍球員獲得廣泛注意，他是曾經掀起「林來瘋」的林書豪（Jeremy Lin）。30歲的林書豪是速龍的板凳球員，在6場總決賽中，他僅於第3場在速龍領先的時候上陣51秒。他成為史上首位贏總冠軍的美籍亞裔球員。