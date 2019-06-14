【NBA總決賽】K湯臣勇戰受傷　速龍力克勇士首奪冠軍指環

勇士的杜蘭特在總決賽第5場負傷上陣，惜再度傷出，但勇士眾將未有辜負杜蘭特，作客1分險勝速龍，總場數追至2：3。勇士在今仗重返主場甲骨文體育館，而主力之一的K湯臣勇戰受傷，史堤芬居里獨力難支，結果速龍作客力克勇士，首嘗NBA總冠軍滋味。

勇士上仗在將士用命下，作客險勝速龍1分，力保他們的三連霸美夢。除了杜蘭特外，勇士的另一傷兵中鋒魯尼（Kevon Looney），在今仗負傷仍然正選上陣。勇士今仗重返主場甲骨文體育館，但速龍的洛利在開段手感火熱，早段獨取11分，一度領先勇士9分，但勇士站穩陣腳後收窄分差，在首節僅以1分落後速龍。

受傷患困擾的勇士中鋒魯尼，今仗負傷上陣，鎮守球隊內線。（路透社）

洛利今仗表現大勇，半場已交出21分。（Getty Images）

速龍今仗的三分球命中率大有改善，洛利﹑施亞琴及雲菲特三人在上半場交出9個三分球，已比上場全場多出一球。狀態大勇的洛利在上半場攻入21分，成為速龍史上首位球員在季後賽半場交出20分以上及5個籃板及助攻；勇士的K湯臣發揮繼續穩定，半場交出18分。兩軍在第二節戰情膠著，速龍僅以3分領先進入下半場。

K湯臣發揮繼續穩定，半場交出18分力逼速龍。（Getty Images）

K湯臣在第三節繼續強勢，在第三節交出10分，但他在一次雙手入樽時，丹尼格連欲封籃阻止，K湯臣博得犯規但落地時疑似觸傷左腳膝蓋，狀甚痛苦。眼見再有好拍檔受傷，球隊的靈魂人物史堤芬居里亦十分洩氣。K湯臣在隊友攙扶下短暫離開球場，但他及後返回球場主射罰球，並全取兩分後，再度返回更衣室接受治理。

K湯臣倒地後雙手按着左膝，狀甚痛苦。（路透社）

勇士以2分之微領先進入最後一節，但K湯臣返回更衣室後確認在餘下賽事不會再度落場，他全場攻入30分。面對好拍檔紛紛傷出，「咖哩仔」居里即使無奈，依然在場上奮戰，獨力支撐全隊。

兩軍在末段戰情繼續緊湊，多次打成平手，愈戰愈勇的雲菲特在關鍵時刻攻入重要三分球，及後他三球起手雖然射失，但進攻籃板由伊巴卡拿下補中，拉開5分優勢。史堤芬居里末段三分試射未能命中，然後祖蒙特格連倒地搶到籃球，但他忘記球隊已用盡全數暫停，結果速龍力保勝果，以114：110力克勇士，奪得球隊史上首個NBA總冠軍。

面對種種不利因素，居里依然在場上支撐勇士。（Getty Images）