【NBA總決賽】K湯臣證實左膝十字韌帶重創　未能以勝仗告別甲骨文

勇士的杜蘭特在第5場重創後，在今仗禍不單行，K湯臣在今仗勇戰受傷，使他們未能在甲骨文體育館最後一場取勝，NBA三連霸的偉業夢碎。K湯臣在賽後撐枴杖離開球場，勇士確認他的左腳前十字韌帶斷裂。

勇士在今年季後賽深受傷兵困擾，主力杜蘭特未能披甲，除了「浪花兄弟」史堤芬居里及K湯臣支撐外，眾將亦走多一步，眾志成城希望在主場再取一勝。中鋒魯尼（Kevon Looney）強忍骨折的痛楚，在第6場忍痛正選披甲，在今仗亦出場27分鐘。2015年總決賽MVP的伊古達拉，在今仗亦貢獻22分。

K湯臣今仗打出水準，攻入30分，可惜受傷退下火線。（Getty Images）

K湯臣在今仗表現突出，全場攻入30分，可惜他在一次快攻希望入樽取分，速龍的丹尼格連欲封阻時，K湯臣未能入樽得手，落地不慎觸傷左膝，神情十分痛楚。K湯臣需要在隊友攙扶下一度離開球場，但他重返球場主射兩個罰球後，才正式退下火線，在餘下時間未有再度披甲，K湯臣及後需要以拐杖離開球場。

縱然K湯臣在受傷後，強調自己的左膝未有聽到「啪」一聲，但勇士在賽後證實，K湯臣接受磁力共振檢查後，確認他的左膝前十字韌帶斷裂。

K湯臣勇戰受傷，賽後證實左腳前十字韌帶斷裂。（路透社）

史堤芬居里眼見K湯臣受傷倒地時，他不禁失望地坐在地上，「咖哩仔」在大局已定時，深感無奈，卡爾教練亦上前安慰。居里在賽後表示，深信勇士下季將會捲土重來，「K湯臣在今仗表現超卓，但他的傷出對球隊是一件十分不幸的事，即使他強忍腳傷，返回球場主射罰球，他對籃球的熱愛及爭勝心無庸置疑，但我較擔心他的傷勢。雖然我們在總決賽落敗，但我們在場上奮戰，展示了我們的爭勝基因，相信我們在明年將會再度於總決賽舞台出現。」

居里今仗前仆後繼，惜未能為球隊扳成平手。（Getty Images）

另外，今日的總決賽第6場，亦是甲骨文體育館的最後一場賽事，可惜未能以勝仗歡送舊主場，而勇士在來季賽事將移師三藩市，新主場將命名為大通銀行中心（Chase Center）。「咖哩仔」在搬離甲骨文體育館前，與親友在場館內合照留念。

居里獨力難支，未能以勝仗歡送甲骨文體育館。（Getty Images）