【NBA】傳湖人3將換安東尼戴維斯　老波爾：送走朗素不會再奪標

安東尼戴維斯（AD）上季向塘鵝提出轉會要求，希望過檔湖人，「紫金軍團」亦以多名主力作交易籌碼，但最終未能成事。 不過，美國傳媒近日指湖人已跟塘鵝達成協議，將以朗素波爾、恩格林及祖舒赫特3將，加3個選秀權換「一眉道人」，與「大帝」勒邦占士組成超強前場組合。

為得到AD，湖人不惜送走多名年青球員，恩格林、波爾都是洛城豪門的正選球員，赫特亦是後備一大戰力，再加上3個選秀權，有指其中一個為周五（21日）的首輪第4選秀權。早於年初的轉會提案中，古斯馬亦是交易籌碼之一，但湖人最後成功留住了這名前鋒。不過，AD來到之後，除非一眉道人打中鋒，同為大前鋒的古斯馬隨時要退居後備。這次交易要7月6日才可落實。

戴維斯傳加盟湖人，與占士成為隊友。（Getty Images）

古斯馬（上）或要退居後備。（Getty Images）

勒邦占士周日（16日）於自己instagram表達自己有多興奮，將AD的球衣改為湖人波衫，並寫說：「AD來了！@antdavis23 一起追逐冠軍吧，兄弟！這只是個開始#LakesShow」《ESPN》指戴維斯早就已表示過，來年夏天不會成為自由身，會跟湖人續約。塘鵝雖失去陣中大將，但AD早就表示不會跟球會續約，與其下季眼白白看他與湖人簽約，但什麼也得不到，現時得到了3名不過25歲球員，而且實力不錯，回報可算十分大。

波爾成為交易籌碼之一。（Getty Images）

塞爾特人曾出手

《ESPN》又指東岸勁旅塞爾特人曾與塘鵝提出交易，但塘鵝希望得到塞軍陣中好手泰譚，令「綠衫軍」最後卻步。不過，就算塞爾特人肯讓步，湖人仍是戴維斯的首選。塘鵝在今年選秀會取得狀元籤，成為得到NCAA新星威廉臣（Zion Williamson）的大熱門。

得到湖人第4選擇權後，這支新奧爾良球隊有更多選擇，除了再揀卒外，亦可以拿選秀權作交易，換取即時戰力。拉斯維加斯博彩公司已開出下季總冠軍盤口，在一眉道人成湖人的消息傳出後，湖人即時以7/2成為奪標大熱，次熱公鹿及快艇賠率為6/1，來季要衛冕的速龍為8/1。

勒邦占士「偷步」於IG宣布轉會成事。（Getty Images）

波爾父親狠批湖人決定

朗素波爾加盟湖人兩季，首季表現一般，今季算是中規中矩，上陣52場，平均上陣時間34.2分鐘，場均得分10.2分、7.2次助攻及6.9個籃板，投球命中率只為36%。波爾以榜眼加盟湖人，但未能成為新一代紫金領軍人就被送走，波爾父親LaVar怒不可遏。出名口不擇言的LaVar日前看細仔LaMelo於業餘籃球聯賽Drew League比賽時說：「我保證，這（換走波爾）是湖人在他們一生中最差的決定，他們永遠不會再奪得總冠軍。」

LaVar又指：「湖人一定會後悔，我將會以恥笑他們為樂，我告訴你，他們會繼續向下沉。湖人早就已經沉船，但至少我的兒子及時跳船了。我已經給了他們機會，跟他們說只要有波爾三子，他們就可以走出低谷。湖人現在放他（朗素）走，將會走進地獄的寒冬。信我吧。」