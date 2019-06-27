【NBA】杜蘭特拒2.5億一年　提早投入自由身　湯臣續約勇士機會大

勇士今夏面對兩大主力杜蘭特、K湯臣成為自由身球員，周四（27日）就有杜蘭特宣布提早完約，拒絕行使下季一年3150萬美元（約2.46億港元）的球員選項，成為自由身，紐約人、網隊及快艇都成為了得到杜蘭特的大熱門。

《ESPN》指杜蘭特近日聯絡勇士總經理邁亞斯（Bob Myers）投入自由身市場的決定，現時正與經理人在紐約考慮自由身市場有什麼選擇，似是一早就已經有這樣的計劃。據悉杜蘭特有多個選擇，除了與勇士簽下新合約外，紐約人、網隊及快艇都列入他們的考慮。

杜蘭特效力勇士3年，兩奪總冠軍及總決賽MVP。（Getty Images）

杜蘭特今年季後賽受傷患困擾。（Getty Images）

30歲的杜蘭特若續留勇士，可與這支西岸勁旅簽下5年2.21億美元的合約，若他選擇離開勇士，其他球隊可向他開出4年1.64億美元合約。杜蘭特在今季季後賽西岸次圈對火箭時小腿受傷，一直養傷到總決賽第5場復出，但再次受傷發現阿基里斯腱撕裂，將會用大部分、甚至全個2019至20年球季養傷。雖然如此，每隊想得到杜蘭特的球隊相信仍會提供頂薪合約。

外界今年不斷傳出勇士與杜蘭特在風格上有距離。（Getty Images）

杜蘭特2016年由雷霆轉投勇士，首季就取得多年來夢寐以求的總冠軍，更成為了總決賽MVP，2017至18年球季衛冕及蟬聯FMVP。勇士在得到杜蘭特後，打法上確有改變，令到不少球迷都指勇士球風不再如「前杜蘭特」年代般賞心悅目，今季更出現過他與祖蒙特格連有爭執的情況，到了西岸決賽勇士直落4場掃走拓荒者，外界一度有「勇士沒有杜蘭特更好」的爭議，但杜蘭特一直指自己與球隊關係融洽，而且沒有「風格有衝突」的問題。

美國傳媒指K湯臣續約機會頗大。（Getty Images）

傳K湯臣頂薪留勇士

勇士另一主力湯臣今夏亦會成為自由身，雖然傳出多支球隊想得到這名外投好手，但美媒近日都指湯臣跟勇士有共識，只要勇士拿出5年1.9億美元合約，湯臣就會簽字。不過，亦有指湯臣跟快艇亦有協議，萬一勇士未能提供頂薪合約，快艇將會是第一隊跟湯臣會面的球隊。

這位29歲球星在總決賽膝蓋十字韌帶撕裂，與杜蘭特一樣有機會休足一季。不過，勇士已表明二人傷勢不會影響他們在自由身市場的方針，亦即是盡全力留住二人。