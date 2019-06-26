【NBA】火箭欲以畢拿拍夏登　擬與76人先簽後換

NBA自由身市場即將重開，今夏自由身不乏巨星，眾球隊都虎視眈眈。 占美畢拿雖然有權選擇再留隊一年，但美國傳媒都表示這名前公牛球星離隊機會更大。 有傳火箭希望得到占美畢拿，以他及占士夏登、基斯保羅組成三巨頭，衝擊總冠軍。

《ESPN》指火箭沒有薪酬空間簽下畢拿，但相信76人會恐懼失去畢拿後一無所有，希望打動費城進行「先簽後換」（Sign-and-trade）的交易。火箭亦有可能跟76人及其他球隊進行多方交易,去滿足基礎年數賠償規則，藉此頂上畢拿現時年薪。不過，美媒又指雖然畢拿有意投身自由身市場，但76人卻想留人，或會影響火箭交易機會。

火箭欲得到畢拿與夏登及保羅組成三巨頭。（Getty Images）

夏登早前MVP選舉得第2。（Getty Images）

76人現在可以向畢拿提供一紙5年1.9億美元的頂薪合約，若火箭可與畢拿簽約，可出動一份4年1.46億美元的合約。雖然火箭可以出動過億年薪的複數年期合約，但將要放棄主力如卡比拿、艾歷哥頓及PJ德加，才可以創造足夠的薪資空間。

有傳76人對送走畢拿有保留。（Getty Images）

76人仍有機會拒絕交易

當木狼掛牌求放走畢拿時，火箭曾用4個未來首輪選秀權去交換，但木狼最終選擇與76人進行交易，76人當時交出沙歷及高雲頓兩名核心球員。ESPN指出，76人與火箭的多角交易方案中，有權將畢拿變成交易特例，並將火箭球員交易到其他球隊。

畢拿今季帶領76人殺入東岸次圈。（Getty Images）

如果76人真的要在自由身市場中失去畢拿，就有能力留住哈里士及列迪克兩名將會進入自由身市場的球員。他們會利用這個機會製造一些薪酬空間，用作今夏擴軍之用亦不足為奇，若果真的走這一步，極有機會不接受火箭的「先簽後換」式交易。