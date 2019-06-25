【NBA】艾迪杜高普榮膺首位希臘MVP得主　當錫當選最佳新秀

兩位歐洲球員壟斷MVP及最佳新秀兩大獎項！來自公鹿的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）力壓火箭的夏登及雷霆的保羅佐治，成為NBA史上第二位歐洲球員奪得常規賽最有價值球員殊榮。艾迪杜高普在台上致謝時，談及家人亦不禁流下男兒淚，場面感人。 另外，最佳新秀則由獨行俠的控球後衛，來自斯洛文尼亞的當錫（Luka Doncic）當選。

公鹿的艾迪杜高普與火箭的夏登（James Harden）及雷霆的保羅佐治（Paul George），成為今年常規賽最有價值球員的最後三強，結果該名希臘球員力壓兩位對手，首度獲膺為MVP殊榮。

艾迪杜高普提起雙親時，不禁流下男兒淚。（Getty Images）

現年24歲，來自希臘的艾迪杜高普，今季在常規賽場均錄得27.7分﹑12.5個籃板及5.9個助攻，加上接近58%的命中率，取得在NBA職業生涯至今最佳的數據。「字母哥」今季帶領公鹿，以60勝22負的佳績完成常規賽，事隔38年後再一次在常規賽取得60場勝仗，並以「東岸一哥」姿態殺入季後賽，最終在東岸決賽不敵速龍，結束今個球季。

艾迪杜高普今季表現突出，創下多項個人職業生涯新高。（Getty Images）

艾迪杜高普成為NBA史上第4位非美國出生的球員獲選為MVP，亦是首位希臘球員奪得常規賽MVP，繼奴域斯基後的第二位歐洲球員獲得此殊榮。「字母哥」是近40年來，第三年輕的MVP得主，僅次於戴歷路斯及勒邦占士。NBA名宿渣巴曾經在1971/72及1973/74球季，兩度以公鹿球員身份獲選為常規賽MVP，而艾迪杜高普亦是47年來首位奪此獎項的公鹿球員。

多年來4位非美國出生的MVP得主（按圖放大）

艾迪杜高普成為多年來第2位奪此殊榮的歐洲球員。（Getty Images）

艾迪杜高普接過MVP獎座後，在台上致辭感謝家人時，談及早年過身的父親，一度感觸落淚：「我要感謝在早年逝世的父親，我在兩年前訂下成為聯賽中最佳球員的目標，由當日起，我竭盡全力協助球隊取勝，而我父親成為了我不斷進步的原動力，他使我變得更強。我必須要感謝最偉大的母親，她是我的英雄，她十分相信我們，亦是家中不可或缺的支柱。」

獨行俠的斯洛文尼亞控衛當錫力壓鷹隊的崔楊格（Trae Young），當選今年的最佳新秀，不約而同成為多年來第2位的歐洲球員奪得此獎項，亦是獨行俠球隊史上第2位的最佳新人。

速龍今年總冠軍成員施亞琴（Pascal Siakam）當選為最佳進步球員，爵士的高拔（Rudy Gobert）及快艇的勞奧威廉斯（Lou Williams）則分別獲選為最佳防守球員及最佳第六人。值得一提的是，戴歷路斯單場轟入50分的一仗，被球迷票選為今季最佳時刻（Moment of the Year）。

NBA各大獎項得主（按圖放大）