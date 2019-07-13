【NBA】韋斯保克發文感動告別雷霆　安東尼戴維斯將披3號

NBA在今年夏天有多宗轟動的交易，其中包括韋斯保克及安東尼戴維斯兩名全明星球員。離開效力11年的雷霆，韋斯保克在個人Instagram發長文，感謝奧克拉荷馬城。另外，早前表示將接過湖人23號球衣的安東尼戴維斯，因為球衣生產問題，他在來季將披起3號球衣。

韋斯保克（Russell Westbrook）自2008年選秀被當年雷霆的前身超音速選中，在雷霆效力11個球季，終於決定離開球隊，將轉投火箭，與舊隊友夏登再度合作。韋斯保克在奧克拉荷馬城留下不少美好回憶，除了在球場上奪得殊榮外，他亦致力公益，貢獻社會。

韋斯保克離開效力11年的雷霆，來季將轉投火箭。（Getty Images）

當韋斯保克決定離隊後，他在個人Instagram轉發一條雷霆製作、長達3分鐘的短片，並配上長文向奧克拉荷馬城的人和事道謝，「當我來到奧克拉荷馬城時，我只是一名18歲的黃毛小子，我在這座城市遇到美好的人，如教練﹑隊友﹑球迷及整個雷霆的團隊等，使這座城市變得特別，亦是我熱愛在奧克拉荷馬城效力的原因。這些人亦協助我成長，使我成為一名成熟的大人，我希望我的貢獻對這座城市有所影響。離別在即，我並不能以文字形容我的心情，但在奧克拉荷馬城的片段，將永遠留在我心裡，再次衷心感謝這座城市的一切。」

韋斯保克發文向奧克拉荷馬城致謝。（Instagram截圖）

另外，來季轉投湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis），他在社交網站上載一張圖片，表示他來季將披起3號球衣，而並非勒邦占士讓出的23號球衣。根據美國的《雅虎體育》消息指，因為球衣生產商Nike已大量生產占士的23號球衣，所以戴維斯將不會披起23號，而是3號球衣。