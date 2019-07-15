【NBA】艾迪杜高普現身公鹿慶祝活動　揚言下季再奪MVP

艾迪杜高普雖然未能帶領公鹿殺入今年總決賽，但去季一整季的出色表現，令他成為了常規賽MVP。 「字母哥」近日出席球隊為他舉辦的慶祝活動時，向球迷說「今天後別再叫我MVP了，直到我明年再得獎時再叫吧！」 艾迪杜高普又指自己仍有不少進步空間，今夏會繼續「進化」。

公鹿日前於主場Fiserv Forum外舉行慶祝活動，有約2萬名球迷出席，不少都穿上了「字母哥」球衣，又有不少人自製海報。雖然艾迪杜高普現身、舉起獎盃、致詞只是用了15分鐘，但球迷於活動前數小時已經到達等候。

艾迪杜高普成為去季常規賽MVP。（路透社）

有球迷帶上油畫去慶祝活動。（公鹿twitter）

艾迪杜高普於台上向球迷表達自己3大「訴求」：即場自拍大合照、來季場場都入場打氣以及「今天後別再叫我MVP，到明年我再得獎時再叫吧！」球迷聽到最後一項都雀躍地歡呼起來。字母哥在訪問中指，自己能力「未到頂」：「我有不少改善的空間，在我腦中，我覺得我現在只發揮潛力的6成左右，這令我更想進步。」

艾迪杜高普指自己仍有進步空間。（公鹿twitter）

即場「公投」如何改善自己

24歲的艾迪杜高普認為自己的跳投仍有很大的進步空間，又即場問球迷有什麼地方認為自己可以做得更好，有球迷叫「罰球」、「3分球」，亦有一名男性球迷大叫「我們愛你！」字母哥強調自己對籃球絕對是全情投入，當聽到女朋友讚自己「是世上最佳球員之一」的時候會很在意：「我認為我仍不是最佳球員，如果她說的是事實的話，我就可以放鬆了。」

艾迪杜高普希望來季可以蟬聯MVP。（Getty Images）

「我是個做什麼事都全情投入的人，」字母哥續道：「如果我懶惰起來，我是100%的懶人。我現在不會停下來，因為我覺得仍未滿足，我想以後都做聯盟內最強球員。」公鹿今年季後賽不敵今年總冠軍速龍，於東岸決賽止步，艾迪杜高普總最後又說出了眾人的願望：「來讓我們一起贏得終極大獎吧！」艾迪杜高普去季常規賽上陣72場，場均27.7分、12.5個籃板及5.9次助攻，另有1.5次封阻、1.3次偷波，入選明星賽又成為全NBA一隊及防守一隊。