【Jordan Brand大專賽】楊仲翹的最後使命　盼教大繼續「爛命」

Jordan Brand Invitational 大專邀請賽首日（17日）尾場有香港教育大學對戰香港理工大學。其中教大在開段憑楊仲翹打出一波7：0的攻勢，攻入15分帶領教大以82：66贏理大打響頭炮。對這名已為教大披甲上陣5年的主力而言，來到大專生涯最後一個比賽，固然希望爭取久違了的冠軍，但他心底裏更想再次喚起教大男籃的「爛命」和團結。

教大入局其快，先有楊仲翹獨取7分，後有馮嘉豪挺身而出為球隊得分。反觀理大則到局中才開始加快節奏，完第一節時以22：26落後。兩隊互有攻守，完半場前理大稍稍拉近差距，追至38：41。易邊後教大手感炙熱，外圍有關雋陶發炮，全場射入4球三分，反觀理大多次進攻未有中鵠，分差再次被拉開，教大帶着60：49的優勢進入第4節。理大在第4節尾段才極力反撲，余偉霆和陳可鈐合共射入3球三分，惜為時已晚，終以16分之差大敗於教大手下。

除楊仲翹外，教大關雋陶也擔起得分角色，全場射入4球三分，錄全場最高20分。（羅灝津攝）

楊仲翹除負責進攻外，更重要是在場內以其經驗控制賽事節奏，功不可沒。（羅灝津攝）

楊仲翹今仗早早為球隊建功，務求在比賽初段先取領先優勢。即使他在下半場退居席上，化身「啦啦隊」，仍無阻他攻入全隊第2高的15分，為球隊奠定基礎。坐在後備席的他仍不忘提點隊友，也會在隊友得分時歡呼。原來他是希望以身教，向一眾師弟展現大師兄一直承傳下來的教大精神。

教大在近3屆大專盃均與四強擦身而過，第5或第6名的成績，也許是其中一個令球隊士氣低落的原因：「之前每一場教大的比賽，自己球員的氣氛都很熾熱。但可能這兩年的成績都不是特別好，變相在落後、甚至落敗的時候，士氣完全低落。」楊仲翹續說：「我們以前不是這樣的。」即使現在校隊成績不如前朝，但他仍矢志要將他初年在教大感受到的氣氛，再次呈現在現屆的隊友面前，感受他曾深深迷上的精神中。

縱使教大球員面對理大的進攻仍毫不手軟，但仍未達昔日教大「瞓身」和「打不死」的精神。（羅灝津攝）

教大球員的防守令理大吃盡苦頭，終以82：66、16分之遙取得第1場勝仗。（羅灝津攝）

楊仲翹：爛命是一種精神

教大男籃不是長勝的王者，但一向以「爛命」精神打遍整個大專的他們，一定是打不死的將士。說起「爛命」，仲翹說得有點感慨：「以前我還做『細』的時候，出來會拚命打球。但現在的師弟卻會很容易便用不夠經驗來蓋過自己，成為自己的藉口。」

他更指「爛命」是一種精神、形象：「我們爛命的同時如何用實力去說服對手來贏這場波。我們會拚命出來和對手『殺過』、『𡁻過』。如果沒有這種精神，我們連球隊士氣、形象也做不到。」他說得有點心酸，感覺是師兄多年來傳承的精神在他手上終結，感覺比中斷連霸更心痛，輸了比賽可以加倍訓練在下次比賽復仇，可是精神開始沒落，或許自此只能成為歷史。



教大關雋陶為陣中奇兵之一。（羅灝津攝）

理大於第4局嘗試力追不果，以16分之差不敵教大。（羅灝津攝）

雖然感覺、精神或者球隊形象在外人眼中都是較虛無飄渺的東西，球迷也未必着眼太多。因為畢竟大部分人的眼球，包括傳媒的鎂光燈，都較關心比賽勝負或球員的個人能力。惟這名應屆畢業生卻立志要在JBI再帶起教大男籃：「現在和他們每個人都多了溝通，會捉他們到一邊講，讓他們知道師兄有為他們設想、有觀察他們。他們也會感受到自己做的東西是有人看到的。」

「今次比賽是你實踐最後使命的機會了嗎？」我問。 「是啊......其實可不可以答不是？」他笑着說。

教大貼身防守為致勝關鍵之一。（羅灝津攝）

「Defer（延遲畢業）就不了！但也想畢業後回校幫忙。始終自己喜歡看球、打球，也想回去幫忙提點師弟。是否出任教練和助教都不是問題，因為這只是一個名銜。」這大概反映了楊仲翹對教大男籃的情，即使近年成績未如理想，那團火和精神也在他心中永遠不滅。在他手中開始逝去的風格，也想憑自己的力量「第一個感染第二個，第二個感染第三個」一步一步地重建回來，營造昔日的教大男籃的形象。