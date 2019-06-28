【大專籃球】JBI邀請賽大改革　40歲宗銘達重投珠海撼教大

「Jordan Brand Invitational」大專籃球邀請賽7月17日開鑼，惟有別以往，今屆將以由11支大專院校分為兩組別爭8強資格。 值得一提是，由於新制下所有持有18/19年度有效學生證之大專院校球員均合乎參賽資格，正於珠海學院修讀學位課程、現年40歲的宗銘達將在此項賽事中亮相。

以往比賽經常出現強弱懸殊局面，賽果往往大比數差距告終，如在單循環或淘汰賽制，下游球隊更可能只有1、2場出賽機會，無奈地「志在參與」。有見及此，兩年一度的「Jordan Brand Invitational」大專籃球邀請賽今屆實行新制度，增加球隊的賽事參與量。

去屆「Jordan Brand Invitational」冠軍為理工大學。（張倩儀攝／資料圖片）

11隊大專院校將分為兩小組於首階段作賽，A組「種子組別」為列強6支隊伍，B組「資格組別」球隊則為大專聯賽中下游隊伍，再加上香港公開大學及香港恒生大學共5支。2組以雙循環形式作賽，A組頭五及B組頭三隊伍將晉級8強淘汰賽，冠軍戰則於9月1日舉行。

效力東方龍獅的鍾俊昇將代表珠海學院出戰。（張倩儀攝／資料圖片）

不少甲一球員亦會參與此項賽事，當中包括珠海學院、效力東方龍獅的鄧志恒及鍾俊昇，遊協的馮嘉豪將為教大上陣，南青的關洛賢亦會代表理大出戰。惟今屆新制下所有持有18/19年度有效學生證之大專院校球員均合乎參賽資格，有見及此現年40歲的宗銘達亦將披起珠海戰衣亮相。「達sir」兩年前重投珠海修讀傳播及跨媒體學士課程，今次能夠「重投當年時」他笑言心情緊張。

賽制改革後將由11支大學校隊分成兩組以雙循環形式對戰。（張倩儀攝／資料圖片）

除了以球員身份亮相外，同時執掌教大的「達sir」亦將領軍出擊。惟珠海、教大同為A組，該名老將直言會放下教鞭，誓與學生切磋球技：「希望與他們（教大）一起享受比賽，看看大家的實力，試驗一下他們的防守能否抵擋我；但當然，與球員們年紀相差逾10多年，我的體力必定差一截，所以我有點緊張。」

賽事亦設置最有價值球員、最佳防守球員、得分王等個人獎項，分組賽由下月17日至8月8日、各大專院校開戰，決賽則9月1日荃灣體育館上演。