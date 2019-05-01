【大專籃球】浸大三年的等待　汗水和努力這件嚴肅的事

曾經在網上看過一條影片，當中有一個問題：「你覺得什麼東西是嚴肅到不能開玩笑的？」很深刻和切身的答案是一個人的努力。 「一個人如果付出過努力，不管他成功或失敗，都沒有人有權嘲笑他。」 籃球的魅力，不單是一個比數，而是兩隊曾經為了同一目標而奮鬥的過程，其中包括台上的40分鐘和台下的不知多少個晨操和晚練。今季大專，女子組再有理工大學以72：67二度封后，但她們贏得一點也不容易；對手浸會大學最後失落獎盃，但一波又一波將理大逼到死角的攻勢，那些三分球和快攻都在向球迷訴說她們努力過。

「幾經辛苦打入決賽，如果輸了，你心裏會怎樣想？」我問。

「入到決賽其實已經目標達到，平常心對待，我們沒有說一定要贏 ，但每個人做好自己就夠。」不時會笑到失控的劉常學，這一刻收起笑容認真的回答了這一句。為了這一天，劉常學和隊長鄧凱蓉等了三年，鄧凱蓉回想：「年年的目標是入4強入修頓，由year1說到year3才可以兌現這個承諾，最難忘這一刻，激動心想終於入到了『啖氣gur左』。」

兩個女生，拍攝時一直在笑，一對上眼就笑得停不下。（黃寶瑩攝）

鄧凱蓉大專決賽當天射入多球三分，個人獨轟15分。（黃寶瑩攝）

從晨操到晚練甚至是日營，為了專心練球，連台灣集訓都改為留港訓練；比起冠軍，夜市、珍珠奶茶和鹽酥雞算甚麼？「聖誕期間，有3天都全日對着一顆球，一開始晨操要跑運動場，我們是真的未試過；連台灣都可以不去，因為不想有其他事可以影響到我們，要將所有心思都放在4強和決賽。」鄧凱蓉直言，「證明給人看，就算我們換了新血還是可以再入決賽。」

以球隊為本，為了冠軍和更好的成續績，犧牲的不只是一次台灣集訓這樣簡單。（黃寶瑩攝）

她們努力過的，過程中的磨合到磨擦，都是為了這40分鐘，比數的背後是教練和球員全副心機。當我以為在賽前，她們會認真到緊崩，反而在熱身時間看到浸大全隊在半場跑來跑去，笑着玩「捉依因」。「『跳舞吧，笑吧，依起棚牙啦！』，阿一（教練黃芷晴）氣氛帶動是很好的，她很懂得為球員抒壓。」劉常學笑說，鄧凱蓉接着說出教練的另一面：「很少見到阿一是不罵人的，會跺地算是比較激動的教練。」大動肝火也是因為教練的着緊，這群女生找着不同的方式去努力，鄧凱蓉憶述「我們說不如不要罵我們，4強中大那一場，阿一一句都沒有罵，那一場我們打得很好。」

場外的小女生，笑不停，場上的鐵將，在理大面前硬轟17分。（黃寶瑩攝）

劉常學在學界時期已經是大心臟，打上女甲和大專強悍的打法和心態還是沒有變，只見遇強愈強。（黃寶瑩攝）

說到這，又要被罵又要付出時間而且又累，或許有人問值得嗎？鄧凱蓉會回答說：「想起一起打拼都是值得的。」因為所有事都是一起的，即便那是劉常學口中的「屎」：「我以前會想我唯一叻的就是打籃球，當我剩下一件叻的事的時候我只可以專注在那件事；加上，籃球不是個人運動，辛苦的過程還有隊友陪，當你辛苦的時候，看到隔壁的人和你一樣辛苦，你就會覺得其實不只是我一個在『吃屎』。」語畢又笑到停不下；努力是一件嚴肅的事，我想有資格笑的也只有她們自己，因為汗水是值得被尊敬的。

上場劉常學就變了個樣，快攻持着球扭過一個又一個，速度加上把握力打出多球精彩「And-1」。（李澤彤攝）

能剷的有劉常學，善射的則有鄧凱蓉，當天浸大和理大上演一場勢均力敵的賽事。（李澤彤攝）

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