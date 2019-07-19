【Jordan Brand大專賽】英雄莫問出處　邱廣華的另類精英賽

Jordan Brand Invitational大專邀請賽周三（17日）開鑼，大專盃成績第七名的職業訓練局末段有李梓鋒狂轟9分，以83：81絕殺殿軍香港中文大學。 看來名次不代表一切，稍有鬆懈還是會被後來居上，而其實出身也一樣，「好打得」並不需要用名銜去定義。

「很多隊友都是男拔、英華，自己不及他們出名，但其實後來覺得，不必介意自己的出身。」邱廣華（牛佬）笑說。皮膚黝黑、身材魁梧，學界時代牛佬已是打遍天下無敵手；曾帶領當時九龍區D3的廠商會中學殺入精英賽，打入一個全新的籃球世界。

現在的大專場更是他的另一個精英賽；隊友，不是「英華仔」就是「拔萃仔」，對手也不少是精英賽的常客。場內正在比賽的港大，牛佬指了指笑說：「以前打學界身形還算有點優勢，但那時候精英賽對漢華，對手正是港大的倪霆聰。」

邱廣華搶籃板和籃下的背籃單打了得，身形的優勢讓他如虎添翼。（張倩儀攝）

沒有名校生的氣焰，邱廣華卻多一份簡單又樸實的感覺，和他場上的表現一樣腳踏實地。（張倩儀攝）

精英賽眾將的身形和技術都比學界更高一班，面對倪霆聰般高大的對手，讓牛佬也難忘當時的對壘：「雖然我身形較好但他的高度讓我上籃難度大很多，技巧也要多很多。」學界後停了一年，經一翻較量才能首登大專盃台板上：「大學的每一隊校隊，都有很多人和你一起爭那12個位；也因為每隊都只有12個位，能上來的大家都是精英。」論氣焰，或許不及一直在鎂光燈下的隊友，但他最吸引的是樸實地做好每一球。

對手和隊友大多是精英賽的常客，但這並不代表自己會被比下去，這時候心態很重要，也許就是態度決定高度。（張倩儀攝）

這個平時搶搶籃板、補補籃，主要在籃底衝撞的工兵型球員，牛佬這個化名確實是有原因的；未必是場上最耀眼的存在，卻用自己拿手絕活在這場上佔一席位。「自己不是名校出身，但想就算自己是D3出來的學生都不可以氣餒。」他說。英雄莫問出處，現在場上每一分鐘才是最真實，過去只是故事，着眼自己現在已經是中大主力的其中一個。「隊友不會理你是什麼學校，落到場就是隊友；之前是英華也好拔萃也罷，入到來就是中大的球員。」不會將自己比下去，心態和自信都要走向高水平的重要一環。

自己在大專場上佔一席位，就更要想想如何用自己的力量幫到球隊，甚至是帶起中大。（張倩儀攝）

中大的老大哥黃子聰（左二起）、司徒加珩和黃錦濠的最後一個大專賽事，就看到師弟們的成長，可說是注下強心針。（張倩儀攝）

現在的他不僅要打入大專這個「精英賽」場上，更要征服它，撐起中大：「來到JBI，這是他們三個最後一個大專比賽。」黃子聰、黃錦濠和司徒加珩的最後，中大用新兵的正選陣容開始；可以說這是完季前的最後一擊，也是開季的前哨戰，這個大膽的試陣其實內有意義：「自己在這個比賽都想做多一點，想讓他們看到，下年我們還會有人繼續撐住中大。」好讓畢業的師兄放心，是牛佬JBI其中要達到的目的，也證明自己可以。

感覺自己是時候要接棒，因為就讀中大的文憑課程，來年也許是邱廣華中大的最後一年。（張倩儀攝）