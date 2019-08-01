【甲一籃球】經歷大起大落的一季　滿貫控衛葉俊傑求進步拒休季

滿貫去季初升上甲一作賽，已經以第4名之姿打入四強鬥永倫，雖然三仗皆北，但如此成績已經相當鼓舞。 經過一年後，這支「綠軍」成績再進一步，在高級組銀牌賽、聯賽四強戰均力克永倫晉級，殺入總決賽與今季未失一場的南華競逐冠軍。雖然滿貫三仗均在上半場領先下無奈鍛羽而歸，不過他們拼命逼搶令南華未能早早佔有甜頭，已經向大家展現走到這一步並非僥倖。

滿貫今季較上季再補強，除了原有的「Hong Kong」組合張偉康及歐陽維江兩位默契甚佳球員外，更獲能鏟善射的洋將費格遜加盟，加上林俊光、林凱光等同樣能夠在外圍進攻的球員，以及掌控節奏的周家駒，合力將滿貫帶到總決賽的舞台中。

在芸芸突出球員之中還有葉俊傑默默付出，他或許不是得分重點，不過他的組織進攻及傳球視野能力在總決賽表露無遺，尤其在總決賽Game3下半場快攻被南華防守力追時，仍能冷靜傳予無人看守的歐陽維江及張偉康射球建功。在電光火石對賽之中，仍能眼看八方，這是控球必須具備的能力，而葉俊傑確確切切做到，在他首次踏上甲一總決賽比賽場內。

費格遜（中）的高大身形在甲一數一數二，除了在籃底有優勢之餘，他更能於三分線進攻。（張倩儀攝）

雖然是第一季與滿貫隊友磨合，不過葉俊傑（左）在四強及總決賽的表現讓人驚喜，不時送上妙傳助攻。（張倩儀攝）

無奈南華後勁韌力甚強，滿貫在三場總決賽中均於上半場領先時被南華反敗為勝，最後以亞軍完季。頒獎的時候，葉俊傑難免露出失望的表情，畢竟經過漫長一季，過關斬將才走到新伊館這舞台，尤其是在形勢大好被翻盤，內心肯定不好受。

「縱使我們打入總決賽面對南華，外界仍是不太看好我們，但我在這三場對賽一直認為大家有機會擊敗南華。」葉俊傑表現出對球隊、對隊友的堅定信念，「可惜我們在體力、陣容或板凳深度確是不如對手，不過我覺得最重要是打出球隊風格吧！」

猶記得葉俊傑一記「no look pass」騙過防守球員傳予在零度位的張偉康（右）起手建功。（張倩儀攝）

在三場領先下被南華從後追上，葉俊傑不諱言球隊進攻方面出問題：「我們太依賴由費格遜來得分或做所有場內工作，當他一在場大家便依靠佢，不過這亦是球隊的經驗之一，明暸不能單靠外援做足所有工作，各人於場內要發揮出應有的功能。」

從錯誤中認清問題，是推動滿貫進步的助力。今季滿貫在季後賽以亞軍作結，葉俊傑形容今季個人與球隊有如過山車般大起大落，「我第一年在滿貫與隊友合作，要學習的還有很多，希望之後的表現能夠更穩定。」

第一次真正踏上甲一總決賽的舞台，葉俊傑（右）直言不適應，但非常珍惜這個難得的機會。（張倩儀攝）

即使初來報到，葉俊傑在默契及助攻的功力騙不了人，去年雖然隨東方龍獅打入總決賽，但未有太多落場機會，今次可算是他的初體驗，「去年沒有出場機會，今年自己第一次出戰總決賽，責任變多，在球權上要拿捏得更好，亦很珍惜落場的機會。」

一接、一傳、助攻、得分，葉俊傑首次踏上總決賽表現絕不失禮，他笑笑說：「其實起初有點不適應。」往常在總決賽完結後都是球員們休季，稍為放假的機會，正想問一下休季會怎樣效鬆，葉俊傑拋來一句：「休季？我沒有休季啊！」

漫長的一季甲一加上大專盃賽事及季前的超級工商盃，葉俊傑似乎全年無休，「我沒打算放假，要準備接下來的事情，之後更會到台灣訓練，希望這段時間能提升射波的穩定性。」今季暫告一段落，力求進步不欲停下來的葉俊傑為自己設下目標：「我要學習成為一位領袖，這是作為控球的責任，做好自己之餘，更要協助每個崗位的隊友。」

葉俊傑：我需要學習成為一位領袖。（張倩儀攝）

回顧甲一總決賽Game3精彩對決