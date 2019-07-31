【甲一籃球】南華戰將蔡再懃首奪聯賽MVP　苦盡甘來創高峰

去年領先2：0下被東方龍獅狂追3場，以2：3慘敗；今年再次領先場數2：0的南華，周二晚（30日）克服一年前的陰影，對滿貫再下一城，終以3：0全勝姿態封王。 苦盡甘來的，除了南華，還有蔡再懃（阿懃）。

意想不到的MVP

「聯賽最有價值球員是⋯⋯蔡再懃。」大家的目光秒速掃去南華人堆之中，卻找不到蔡再懃的身影。

大概是沒有想過會是自己，蔡再懃從另一邊跑來鏡頭前，口中念念有詞：「打得不好，不應該是我。」

上半場0進賬，打得很急，一度退居後備。「上半場想太多，自己在下半場再回來，多得隊友的信任，其實今場Duncan（惠龍兒）和Tommy（朱亮）是更值得一個MVP。」阿懃直言。

蔡再懃上半場沒有進帳，退居後備席調整。（張倩儀攝）

蔡再懃奪得甲一生涯首個聯賽最有價值球員，過去的甜酸苦辣都是值得的。（張倩儀攝）

一晚之內，捧盃再首奪MVP，阿懃說得上是登上生涯高峰，過去一年的不好過又有誰知曉？

「上年大好形勢下被東方龍獅反勝，自己是接近大半年的不甘心和不開心，這件事沒有人知道，除了家人。」蔡再懃從沒有將自己所經歷的煎熬對外公開，有苦自己知。幾乎每一場，太太和兩個可愛的女兒都在場邊，今場也不例外，高低起跌都有這三個「背後的女人」。

「爸爸，爸爸，爸爸睇呢個⋯⋯」手中抱着的小女兒牙牙學語，彷彿知道爸爸在哭，想吸引阿懃的注意力。

背後三個女人就是蔡再懃進步和努力的原因。（張倩儀攝）

全賴身邊的一個她

大力深呼吸一下，身邊的太太一直幫忙擦淚和汗，阿懃首度開腔談及自己的家庭，「自己由18歲就已經有小朋友，靠的是太太的照顧，當時還在念書，沒有收入的時候是爸爸媽媽去支持我。」

年少氣盛的時候就組織了家庭，對當時的小男生來說實在是不容易；或許曾因家庭狀況而想過告別籃球場，現實逼出了男人的責任心：「18歲的時候，是太太叫我不要放棄籃球；家人是我今年蛻變和進步動力。」去年的亞軍，一個沉重的打擊，狠狠的跌入谷底：「去年的確是辜負了洪生，沒但他有放棄過我，還是信任我，還給我很多機會。」

蔡再懃直言去年總決賽被東方龍獅反勝後，那種不甘心是不可言喻的。（張倩儀攝）

只要不放棄 終有出頭天

今晚這一切都值得了，過去多少的苦和淚，都是浮雲。「又要教波又要讀書又打南華，更要照顧家庭，這四、五件事讓我在18至24歲的人生都很累；先苦後甜，先經歷這些事一切都讓我可以看得很化。」

一直以來，阿懃沒有因一點挫折而停下腳步，反而為着背後有了支持和需要的人，更要做好父親、丈夫、兒子、教練和球員的責任。這些年他愈來愈成熟，由南青到南華，直到為香港披甲，努力的一直向上爬，苦盡終於甘來。

「就算以前做錯事，帶着很多壓力，只要不放棄，在哪裏跌倒就在那裏爬起來。」六年，歲月將一個學界小伙子，改造成面前戴起冠軍和結婚指環的男人，很多事都做到了，他接下來更想做到的，就是弟弟和兩個女兒的榜樣。

南華完美封王圖輯（按圖放大）

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