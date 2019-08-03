【籃鞋癡】藝術設計與實用並重　怪物的實戰鞋Freak 1

由「希臘怪物」搖身一變成為NBA常規賽MVP的「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），在他加入NBA第6季終於迎來個人專屬簽名鞋，更以他的外號為名「Freak 1」，一雙外觀與實用並重的實戰鞋。設計師在Freak 1中揉合了希臘傳統文化，更因應艾迪杜高普爆炸型的打法，為他在後跟加上了雙層Zoom Air，提高緩震及保護，前足的M型鞋帶拉索提升鎖定包覆度，配合鞋底多向紋路，更易於轉向及抓地。

身高2.11米高、臂長約2.21米、手掌約27厘米長，幾乎能站立入樽，驚人的身材素質天賦令他在踏入NBA舞台已備受矚目。經過6年NBA的洗禮，他更一躍而上成為常規賽MVP級數球員，在這個值得紀念時候乘勢推出其個人首對簽名鞋。以高比拜仁（Kobe Bryant）為偶像的艾迪杜高普過往多穿著Kobe系列戰靴上場，去季他便選用Kobe A.D.上陣，故此在他個人簽名鞋亦滲有其系列影子。

艾迪杜高普贏得常規賽MVP，更順勢推出首對個人專屬簽名鞋。（Getty Images）

艾迪杜高普首對簽名鞋Freak 1。（楊宇翹攝）

作為首對簽名鞋固然要先聲奪人，在實戰方面為提高緩震力量，設計師選擇在腳跟位置用上雙層Zoom Air氣墊作緩震及反應回饋，就如Kobe A.D.般同樣沒有用上全掌緩震，在腳跟用上Zoom Air，而Freak 1的雙層氣墊就如加強版提供保護。至於前掌方面，實穿上腳非常舒適，沒有過硬的感覺，跑動後沒有出現腳痛情況。至於鞋底紋路方面，因應「字母哥」平時爆發打法以及威脅的大跨步，所以在腳掌大、小姆指位置採用特別紋路，形狀就如希臘稱為「曲流」的回形紋路，同時加強抓地能力。最特別的是腳掌延伸至中底的橡膠片，加強橫向支撐及轉向穩定性。

黑白設計非常簡潔吸睛，其「大剔」更用上閃閃材質，從外底延伸的橡膠片提升橫向支撐。（任祉羲攝）。

除了實戰技術配備之外，設計團隊更為「宇母哥」打造具個人特色及想法的標誌，由於「字母哥」非常重視家庭觀念，標誌由其名字「G」及「A」縮寫而成，將代表姓氏的「A」包覆著代表Giannis的「G」，象徵他將家庭放在第一位，這標誌印於鞋舌當眼位置。至於其他設計小細節更加揉合希臘文化，在腳跟泡棉位置印上艾迪杜高普「34」的背號，其設計參考希臘國旗的的圖案。鞋底方面除了有多向紋路之外，外底的玫瑰水晶紋路除了是提供抓地力外，艾迪杜高普特以此向其喜歡玫瑰、已逝世的父親致敬，並在旁印上「I am my father’s legacy」的句子。

艾迪杜高普個人專屬標誌。（任祉羲攝）

以玫瑰紀念故人是希臘文化，鞋底用上玫瑰紋路以紀念其亡父，盡現孝心。（任祉羲攝）

正如上文提到艾迪杜高普非常重視家庭，鞋跟印上他的哥哥及弟弟們的名字，在鞋側則印上父母名字，在賽場內以其家人為其最大的後盾，可見這位孝子的心思。在腳掌的「M型」帶狀結構除了可以加強鞋面與腳掌的貼合外，其實亦代表他們兄弟間互相緊扣。

前掌用上4條「M」型帶狀結構提升鞋面貼腳感。（楊宇翹攝）

高清看Freak 1小細節

+ 9 + 8 + 7

經過一輪試穿後，覺得緩震表現出色，包覆度高沒有想像中低筒欠缺的安全感。惟有一點會比較的顧慮的是，平常我穿著大童5Y尺碼是剛剛好，不過可能因腳形有異，故此穿著Freak 1時前掌會有些空位。起初有點憂慮，但索緊鞋帶後一樣夠包覆感，不過還是會建議大家買小半碼及實際試鞋後才選購。