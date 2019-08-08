【NBA】湖人古斯馬力爭自己位置　自信可在AD+LBJ組合站穩陣腳

湖人今夏陣容大變，送走多名年青球員，換來塘鵝的安東尼戴維斯（Anthony Davis），勒邦占士（LeBron James）及另一新兵吉辛斯（DeMarcus Cousins）組成超強前場組合。一夜之間，古斯馬（Kyle Kuzma）的前途由一片光明變成撲朔迷離，但24歲的他未有太擔心，自信可以找到自己的位置。

湖人跟塘鵝進行交易，換得戴維斯，送走了朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格蘭（Brandon Ingram）及祖舒赫特（Josh Hart），3名被視為湖人未來的球員，組成「AD+LBJ」組合，之後又簽入自由身中鋒吉辛斯，前場戰線大大提升，亦使得「有得留低」的古斯馬失去了地位。

古斯馬正參與美國男籃集訓。（Getty Images）

古斯馬（左）認為自己可與戴維斯（中）及勒邦占士（右）並存。（Getty Images）

不過，古斯馬未因此感到壓力：「我相信我可以成為超級巨星，我一直都很努力，這是為什麼我旅程能走到這一步。我每年都會進步，自大學至今未有停過。」24歲的他又道：「去年我手感一般，但場均仍得20分左右。如果我射球有改善，繼續在防守方面下苦功，我看不到自己為什麼不能成為（湖人）陣中的3號球星。」

古斯馬認為自己去年表現不錯。（Getty Images）

自信能與AD及LBJ共存

湖人去季失敗之處除了多名主力受傷外，亦因為太多球員需要控球在手，令到進攻空間不足，古斯馬亦喜愛有波在手，但認為自己不是絕對要控球。去季場均18.7分的他說：「我從不是獨食之人，經常都是無球走動。現在會更簡單一點，我會有更多空間射波。只要控制呼吸、集中及起手就可以了，因為我會得到起手空間。」

古斯馬認為自己可以成為超級巨星。（Getty Images）

波爾、恩格蘭及赫特都已經離開，古斯馬仍與他們有聯絡，透露他們現時在塘鵝都十分雀躍，「因為在洛杉磯會有不少壓力，現在可以做自己」。古斯馬正在參與美國男籃的集訓，備戰8月底開始的籃球世界盃。