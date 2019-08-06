【NBA】名記披露卡達同意續約鷹隊　將破紀錄征戰第22個球季

美國傳媒消息指，42歲的卡達同意與鷹隊續約一年，將超越加尼特及奴域斯基等，刷新NBA紀錄，征戰第22個球季。

著名籃球記者Adrian Wojnarowski撰文稱，他收到聯盟方面的消息，42歲的卡達（Vince Carter）已經同意繼續效力鷹隊，簽約一年。鷹隊是NBA其中一支最年輕的球隊，有7名球員低於23歲，而卡達就在隊中擔任年輕球員的導師，為這支年輕球隊提供經驗。

（Twitter截圖）

卡達已經征戰NBA了21個球季，與加尼特（Kevin Garnett）、奇雲韋利士（Kevin Willis）、柏利殊（Robert Parish）及奴域斯基（Dirk Nowitzki）共同保持紀錄，如果他真的簽約鷹隊多一年，便會刷新紀錄至22季。

傳42歲的卡達將與鷹隊再簽約一年，打到2020年。（Getty Images）

卡達在1998年加入NBA，效力過速龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、帝王以及上季的鷹隊，8次入選全明星陣容。他在2000年悉尼奧運還為美國贏得金牌。卡達NBA生涯1481場上陣，場均入17.2分；而單計上季常規賽，他平均每場上陣17.5分鐘，場均入7.4分。

卡達在3月時接受訪問，表示會打到43歲才退役。他當時說：「對我個人而言，我還有能力打多一季，為何不打？我們看看之後如何發展。」