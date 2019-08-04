【NBA】祖蒙特格連4年頂薪合約留勇士　留核心延續爭標力

勇士今夏有骨幹球員杜蘭特、伊古達拿、吉辛斯離隊他投，為保戰力繼續爭標，這支西岸勁旅與K湯臣續約，留住後場得分核心。 美國傳媒報道，去季西岸冠軍與前鋒祖蒙特格連達成協議，續約4年，合約總值1億美元。

勇士今夏將杜蘭特送到籃網，換來後衛迪安捷奴羅素，又以伊古達拿及一個受保護首輪選秀權與灰熊交易，得到一個交易特例行使權；他們亦未有與吉辛斯續約，後者已跟湖人簽約。多名主力大名球員離隊，勇士主要目的是年輕化及減輕薪酬負擔，但他們未有打算重建。

格連續留勇士。（Getty Images）

勇士留住主要骨幹成員保留爭標能力。（Getty Images）

雖然多名球員出走，但這支西岸勁旅與K湯臣以5年1.9億美元頂薪續約，近日又與格連以頂薪續約，連同居里，勇士留住了堀起時的三人組。

格連新約將於2020至21年球季開始，加上現時只餘一年的合約，5年總值1.18億美元。新約「頭輕尾重」，格連年薪將會按年上漲，到2023至24年球季時，其年薪將會是2760萬美元。

格連將留隊至2024年。（Getty Images）

勇士根基不變應萬變

勇士今夏陣容大變，留住了3名「元老」外，又有羅素注入新血，年輕化並保住爭勝能力。格連於2012年選秀以第35名被勇士選中，雖然生涯場均9.1分、6.9個籃板及4.6次助攻的數字不算亮麗，但他全面的打法、傳球能力及無私的風格成為了勇士攻守兩面的中流砥柱。

勇士5季內3奪總冠軍，今夏杜蘭特離去，西岸球隊如快艇、湖人都大規模增兵，令人質疑勇士西岸領導地位能維持多久。不過勇士保留了居里、湯臣及格連，意味不會改變他們的風格，而且3子仍是當打之年，來季西岸競爭雖然更激烈，但要入季後賽應無太大難度。

然而杜蘭特給予勇士戰術上的變化，離開後對球隊的影響有多大，仍要等到新球季開始才有分曉。