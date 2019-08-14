【籃球】名帥普波域治談愛國　大讚維權美式足球員真心為國

美國男籃教頭普波域治周三（14日）操練結束後，被記者問到美國社會現時的撕裂及愛國的見解，直言「就算擁抱國旗亦未必是真心的愛國」，又公開讚美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）多年的維權行動，是「十分愛國的事」。

普波域治過去從不避談政治，更數次公開談論卡佩尼克。卡佩尼克2016年效力三藩市淘金者時，在賽前播美國國歌期間單膝跪地，以此對美國種族不公及警察濫暴問題作出抗議。播國歌單膝跪地引來極大爭議，最後卡佩尼克在該個賽季後失去合約，至今仍是自由身，但在場外致力維權運動，為美國黑人權益奔走。

普波域治指真心愛國的人應該勇於批評國家的問題。（Getty Images）

「愛國對不同的人都有不同的定義，」普波域治說：「有些人會全情投入，有些人只是假扮愛國。對我來說，表現出自己很愛國不是件正確的事，就算是抱住國旗亦未代表他們是真心的。」

卡佩尼克在NFL比賽前播國歌期間跪地抗議。（Getty Images）

那怎樣才算是真正的愛國呢？這名馬刺主帥說：「愛國的人是尊重自己的國家之餘，亦會明白國家最大優點，是人民有能力改變不完善的地方。」今年要帶美籃完成籃球世盃三連霸的普帥又說：「這個國家成立時對國民的承諾確是令人浠有憧憬，但至今不少人仍未能享受成果，所以愛國者更應該不平則鳴。」

卡佩尼克自2016年後至今仍被NFL拒於門外。（Getty Images）

卡佩尼克捍衛權益「真正愛國」

普波域治認為「對不公義的事作出批評不會令一個人變得不愛國」，更認為敢於批評才是「令美國變得強大」的原因。他亦希望美國人可以好好珍惜這樣的言論自由：「你可以抨擊現況去改善世界，這是其他國家不會有的公民權利，當你在那些國家發聲時，你會失去自由。」

普波域治一向敢於談論政治議題，更曾批評美國總統特朗普。（Getty Images）

「忽視我們可以做的、令到某些人看來極不愛國才是真正的無知，」普波域治最後說：「卡佩尼克做的都是十分愛國的事。他關心自己的國家，有勇氣去為人民發聲，去改善大家都視若無睹的問題。」