【東京奧運2020】新項目3人籃球懶人包　速度與狂放結合的陣地戰

東京奧運2020增設3人籃球（3x3 Basketball）比賽，分男、女兩個項目，將會誕生兩面獎牌。

起源︰3人籃球新增成為奧運項目，經歷長逹10年的過程。在過去一段長時間，3人籃球一直非正式地在全球街頭或室內運動場上進行比賽。自1990年開始，各種不同規模的3人籃球賽事開始陸續出現。

國際籃球協會（FIBA）自2007年向國際奧委會建議成為2010年新加坡青年奧運會新增項目，其後在14及18年兩屆青奧亦繼續成功成為常規項目。現時通過正式成為下屆東京奧運的新興項目，意味3人籃球正式由「街頭」走向運動的最高殿堂。

由於3人籃球主要為陣地戰，節奏快加上對抗性強，較講求身體質素。與傳統籃球賽最不同地方在於速度上，分別是攻守之間的轉換，要習慣快速切換，隊員之間更需要溝通。比賽期間，場內會不斷播放着音樂，在強勁節拍下，成為技術與娛樂性共重的運動。

中國隊和美國隊，都是3人籃球女子組的強隊。（Getty Images）

賽制：

3人籃球比賽時在一個籃球半場內進行，攻守雙方各派出3人，只有一個籃框。比賽以10分鐘為限、或最先有一隊射入21分比賽即會完結。慣常使用的三分線，在3人籃球比賽會計作兩分；在三分圈內任何位置入球則取得一分，射入罰球亦計一分。

國際籃球協會（FIBA）賽例，3人籃球一隊以4名球員組成（3名正選+1名後備），每次攻勢以12秒為限，入球後無停頓，只需傳至圈外「葫蘆頂」攻守即重新轉換，全場10分鐘亦無分段一場過。假如賽事進入加時賽，最先攻入第2分者會獲勝。

賽事分男、女子組進行，賽制相同。入圍8支參賽球隊會編成同一個組別，並與其餘全數7支球隊對賽，第1至3日，各比賽兩場，第4日比賽一場，決出8支球隊排名；第7至8名球隊在此階段完成所有比賽，第1及第2名球隊則直入4強。

在同一日（第4比賽日），第3至第6名球隊，進行兩比賽，決出4強餘下兩個席位。最後在第5比賽日進行4強和金牌戰。

3人籃球三分線外投計入2分，線內入球則計1分，當中極多籃下陣地戰，入樽鏡頭時有出現。(Getty Images)

焦點隊伍：

男子組以塞爾維亞、俄羅斯、中國、斯洛文尼亞及荷蘭等國排名較高；女子組則以中國、烏克蘭、蒙古、法國等為主要熱門。

3人籃球的場地，相等於傳統籃球半個球場，攻守同一籃框。(Getty Images)

比賽日程及決出金牌時間︰

7月25日開始小組賽，男、女子組交錯進行比賽，至7月28日決出8強，同日進行8強賽。7月29日進行4強賽及金牌戰，共決出2面金牌。

東京奧運，三人籃球男子決賽於2020年7月29日舉行。（01美術製圖）

比賽地點︰

東京青海城市體育公園（青海アーバンスポーツパーク/Aomi Urban Sports Park）。在東京台場附近，地點非常接近選手村，會臨時改建為街頭比賽場地，進行3人籃球及運動攀登比賽。

東京奧運焦點賽程、票價（按圖放大）：