【NBA】日本籃球超新星八村壘　混血兒臉龐給予不一樣背負

一月時,八村壘(Rui Hachimura)與岡薩加 (Gonzaga)大學來到南加州聖塔克拉拉(Santa Clara)比賽。八村很享受來自這邊觀眾席的歡呼聲,因為這讓他想起日本。八村是日本與貝寧混血,而聖塔克拉拉是整個加州擁有最多日本裔人口的地區。 文:運動視界

「我看到觀眾席有一些非裔與日裔混血的孩子。我知道他們是來看我的。在日本也有不少孩子在看我打球。」該場比賽八村在18分鐘內拿下16分,球隊98:39大勝對手聖塔克拉拉大學。「我是日本人。對於這些孩子對我的反應我很高興,他們追蹤我,在網路上看我打球。」

大學籃球迷知道八村是岡薩加大學的明星球員。岡薩加大學球迷知道八村是他們拿下冠軍的希望。NBA球探知道這個2019年西岸聯盟最佳球員是今年選秀潛在狀元。但在日本,國民在他身上得到鼓舞。

八村壘無懼對手的防守,每場均能交出無可挑剔的數據。(Getty Images)

八村壘已經投入巫師的訓練。(美聯社)

八村加入了包含網球球后大坂直美(Naomi Osaka)、芝加哥小熊投手達比修有(Darvish Yu)、短跑選手Abdul Hakim Sani Brown與鏈球奧運金牌室伏廣治(Koji Murofushi)等日本混血運動員的行列。而他認為自己不但可以激勵年輕的籃球選手,同時也能鼓舞一些同樣面對種族歧視與自我認同問題的混血年輕世代。

「混血日本人在運動上會遇到很多挑戰,不只是籃球場上。」八村談起混血兒在日本遇到的問題:「會遇到很多刻板印象與歧視。我不希望他們因此不喜歡自己。我希望他們能享受在日本參與運動的喜悅。」

在日本有很多很棒的運動員。在籃球場上,我必須是下一個。

八村壘於13歲時選擇專注在籃球場上,為他最熱愛的運動奮鬥。(視覺中國)

在貝寧父親與日本母親的結合下,八村1998年2月8日出生在日本富山縣。在這個98.5%都是日本人的縣內,咖啡色的皮膚自然顯得格外突出。雖然有點誇飾了,但他說他父親就像是「日本唯一的黑人」。他的雙親也回憶在八村壘成長過程中不免遇到跟種族有關的衝突。八村也得在籃球場上忍耐關於他種族、膚色的言語。

「他們看待我就好像我是異類。但我也是慢慢習慣了。這其實是事實,因為在日本沒有太多黑人。他們也真的都對我很好。」他在7歲時曾造訪父親故鄉西非的貝寧。對於自己特殊身份感到自豪:「對於非日混血的身份我真的感到自豪。像我這樣的人不多。能夠生而如此我很高興。」

八村在2014杜拜世青賽代表日本時在籃球場上打響名號,當時他場均拿下22.1分成為賽事得分王。2015年他也在Jordan Brand經典國際賽中亮相攻得9分。確定要到岡薩加就讀時,他成為第五位在日本出生打到NCAA D1的籃球員。

「這挑戰滿大的。」雖然岡薩加教練Mark Few執教過不少國際球員,但像八村這種英文都不太會講就到了美國的卻是第一次:「我們必須真正的思考我們講出來的話。我必須一直跟他講那些他大概只記下來一成的東西。慢下來並且把重點特別點出來。下一年他大概能懂五、六成了,今年他可以正常了解我們的對話內容了。」

「溝通啊,語言啊,這真的很難。這裏跟日本就像相反的兩件事。」八村也承認自己在離家4800哩時懷疑過自己的決定,不過他沒有放棄打進NBA並成為模範的夢想。他說:「也許我真的想過要回家,但我不能放棄。我有更大的目標。我也代表著國家隊。我不能放棄。」

八村壘在本年選秀會前,獲外界視為狀元熱門之一,最終以第9名獲選。(Getty Images)

岡薩加後衛John Perkins表示球隊盡了全力幫助八村,雖然後者有在學校上英文語言課程,但他與室友Jonathan Williams(現湖人雙向球員)讓八村從饒舌歌、Netflix影集還有電玩中學英文。

「我們會一直找他參加活動,而且感謝老天,他會聽饒舌。這是我們溝通的方式,饒舌是共通語言。他會聽21 Savage跟Drake。現在他的英文比我還好呢!」

自從來到美國,八村開始享受學習其他文化的樂趣。看到身邊像他一樣的混血兒也讓他有了全新的體驗。他也樂意了解非裔美人文化。「我喜歡音樂、食物。這是我生活很重要一部份。」

八村壘(右)在岡薩加大學與Jonathan Williams結為好友。(Getty Images)

2017年坐在板凳看着學校在四強賽拼戰的新手,已經成為今年岡薩加的明星。6呎8吋230磅的八村場均拿下20.6分、6.7籃板,球隊取得29勝2敗優異戰績(包含擊敗杜克),而他也在奈史密斯年度球員獎進入準決選。

在網路與影片分析部門的發達下,八村遠在日本的雙親與祖母都能看到孩子的比賽。「他們有網路啊。所以他們總能找到方法看我比賽。影片分析師會在每場比賽之後把比賽寄給他們。他們每一場比賽都看。從我開始打球他們就是這樣了。所以,他們當然很開心。」

根據不同的球探認為,岡薩加今年陣中有四個NBA等級的年輕球員,包含八村、前鋒Brandon Clarke、後衛Zach Norvell與中鋒Filip Petrusev。領銜其中的是大三生八村,不少球探認為他具有狀元水準。

紐約人總裁Steve Mills及總管Scott Perry、溜馬總管Chad Buchanan以及塘鵝的代理總管Danny Ferry都在3月2日岡薩加對聖瑪麗的比賽中出現。該場比賽八村前六次投籃盡數命中,最終投10中8取得17分及8個籃板。

「他每年都在進步而且距離天花板還有距離。」一位不具名助理總管受訪時表示:「他對於比賽有很棒的直覺,而且在攻守兩端都是多功能的。他的處理球與持球能力可以轉換到NBA。他的投籃還不能讓我放心,但隨著持續練習並在發展教練的養成下是會進步的。只要擁有適當的職業態度,他最終會是NBA先發等級的球員。」

八村壘在三年級時代表岡薩加大學(Gonzaga University)出戰的表現達到巔峰。(Getty Images)

第一個打NBA的亞洲人是1947-48年替紐約人隊打了三場比賽的日裔美國人三阪亙。第一個出生日本站上NBA賽場的是2004年效力太陽的田臥勇太(4場例行賽)。今年效力灰熊的渡邊雄太在這季成為日本史上第二人。

八村說:「『啊…我好想像他一樣啊』在東京有很多日裔與非裔的混血兒。希望有一天,我能成為他們的典範。」

八村壘最終被華盛頓巫師相中,獲得9號球衣,來季有望亮相NBA。(美聯社)

