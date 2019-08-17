【NBA】馬刺宣布高掛9號球衣　柏加喜事擋災遇激烈車禍無大礙

聖安東尼奧馬刺球會宣布，將在11月主場賽事中為「法國跑車」柏加（Tony Parker）舉行9號球衣榮休儀式，柏加也成為馬刺隊史上第10位獲得球衣榮休球員，當年馬刺GDP三巨頭正式在球隊主場AT&T中心天花上重聚。 事有湊巧，想不到同一天柏加駕駛保時捷跑車竟在聖安東尼安巿發生激烈車禍，整個車頭幾乎損毀，幸好柏加本人並未受傷，或許真是喜事擋災。

馬刺表示，球隊將在今年11月11日主場迎戰灰熊時進行柏加球衣榮休儀式，老拍檔鄧肯（Tim Duncan）和真路比利（Manu Ginobili）第一時間向他祝福，3人球衣將一同懸掛於馬刺主場，Parker也是馬刺隊史第10位球衣光榮退役的球員。

柏加自選秀加盟馬刺後，效力長達17季，與馬刺主帥普波域治亦師亦友。（Getty Images）

老拍檔鄧肯和真路比利第一時間向他祝福，3人球衣將一同懸掛於馬刺主場。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

縱橫球場18年的柏加，今年夏天正式宣布退休。他是在2001年選秀會上以首輪第28順位被馬刺選中，職業生涯為馬刺貢獻無數，效力長達17個賽季。柏加與鄧肯、真路比利合力替馬刺在2003、05、07，以及14年奪得NBA總冠軍；柏加自己也在2007獲選為總決賽MVP（FMVP）。

上賽季柏加選擇轉戰黃蜂，並在球季結束後宣布退休，留下生涯場均15.5分、5.6助攻、2.7籃板的數據。

鄧肯的21號球衣、真路比利的20號球衣已被馬刺退役，掛在主場上空。（美聯社）

▼ 柏加4度為馬刺贏得總冠軍（按圖放大）

所駕保時捷車頭全毁

就在馬刺宣布將替柏加舉辦9號球衣退役儀式當日，他竟在聖安東尼奧巿發生車禍。柏加所駕駛的保時捷跑車發生激烈車禍，整個車頭幾乎損毀，幸好他本人並未受傷。

Told Tony Parker... involved in this accident in SA... is OK. Was checked and and major no harm. (BTW: Please don’t credit me with the pics. Not my photos. Just the info). #Spurs #NBA @TheAthleticNBA pic.twitter.com/vxWTRuw1dI — Jabari Young (@JabariJYoung) August 16, 2019

從馬刺隨隊記者楊格（Jabari Young）Twitter上載的現場照片來看，柏加的保時捷車頭零件散落一地，幸好他站在車前跟人說話的樣子，看來並無大礙，算是破財擋災。